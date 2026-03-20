Convocan a la Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación Cooperadora del Hospital Zonal Esquel

La Asociación Cooperadora del Hospital Zonal Esquel llama a Asamblea Anual Ordinaria, para el día 22 de abril de 2026 a las 18,30 hs. en Avda. Fontana 574.



En primera convocatoria se tratará el siguiente Orden del Día:



1) Designación de 2 (dos) socios miembros de la Comisión Directiva presentes, para rubricar el Acta de Asamblea.

2) Lectura y aprobación de la presente, donde se establece el llamado a Asamblea.

3) Lectura de la Memoria anual, y lectura, tratamiento y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio del año 2025.

4) Renovación parcial de la Comisión Directiva (50% según lo establecido en el Estatuto Art. 4) y renovación de un 1/3 de la Comisión Revisora de cuentas (art. 13 del Estatuto).

5) De no reunirse quorum en la primera citación, la Asamblea sesionará una hora más tarde de la fijada en la Convocatoria, con los socios presentes (Art. 18 del Estatuto)

SL

