Día Mundial de la Poesía: ¿Por qué se celebra cada 21 de marzo en todo el mundo?

La poesía es una de las expresiones artísticas más antiguas de la humanidad. A través de los versos, los poetas trasmitieron emociones, pensamientos y relatos que marcaron la historia cultural de los pueblos. Desde las epopeyas más antiguas hasta las composiciones contemporáneas, la poesía fue un puente entre generaciones, un refugio en tiempos de crisis y una celebración de la belleza del lenguaje.

¿Por qué se celebra el 21 de marzo?

El Día Mundial de la Poesía se celebra cada 21 de marzo desde 1999, cuando la UNESCO lo proclamó con el objetivo de promover la poesía como una forma de expresión cultural, fomentar la diversidad lingüística y apoyar a los movimientos poéticos en todo el mundo. La elección de esta fecha coincide con el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, un símbolo de renovación, crecimiento y creatividad.

Según la UNESCO, esta conmemoración busca reivindicar la poesía como una herramienta valioso para la transmisión de valores, la preservación de las lenguas en peligro de extinción y el fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos. Además, se pretende aumentar la visibilidad de la poesía en los medios de comunicación y promover su integración con otras disciplinas artísticas como la música, el teatro y la danza.

En distintas partes del mundo, el 21 de marzo se celebra con recitales, festivales y actividades que acercan la poesía a nuevos públicos. En nuestro país, el Festival Internacional “Poesía Ya!”, organizado por el Ministerio de Cultura, es un ejemplo de cómo esta fecha se convierte en una oportunidad para compartir y vivir la poesía de manera colectiva.

Argentina y su vasta tradición literaria

Argentina fue cuna de grandes poetas que dejaron huella en la literatura universal. Entre ellos, destacan figuras fundamentales:

Jorge Luis Borges : Quien fusionó la poesía con la filosofía y la metafísica.

Alfonsina Storni : Precursora del feminismo en la literatura.

Juan Gelman : Reconocido por su compromiso social y político.

Olga Orozco : Con su estilo surrealista y evocador.

Leopoldo Lugones: Fundamental en la evolución de la poesía modernista en el país.

Cuál es el origen de la poesía: Un viaje a las raíces

La poesía tiene sus raíces en las primeras formas de comunicación de la humanidad. En las primeras civilizaciones, la palabra hablada era clave para contar historias, preservar mitos y transmitir conocimientos espirituales. No solo servía para expresar sentimientos, sino que también cumplía una función educativa y de memoria, ayudando a las sociedades a recordar hechos históricos y tradiciones.

Uno de los ejemplos más antiguos de poesía escrita es El Poema de Gilgamesh, que data de más de 4.000 años y proviene de la antigua Sumeria. Este poema épico narra las aventuras del rey Gilgamesh y su búsqueda de la inmortalidad. Otro poema antiguo relevante es el Enuma Elish, escrito en Babilonia, que describe la creación del mundo a través de mitos y simbolismos religiosos.

De la Antigua Grecia al Renacimiento

En la Antigua Grecia, la poesía se transformó con Homero, cuyas obras La Ilíada y La Odisea se convirtieron en pilares de la literatura épica. En paralelo, la poesía lírica floreció con figuras como Safo y Píndaro, quienes crearon versos más personales acompañados de la lira.

Durante el período romano, poetas como Horacio y Ovidio incorporaron nuevos géneros como la elegía y la sátira. Ya en la Edad Media, la poesía se vinculó a la vida cortesana con los trovadores medievales, quienes cantaban sobre el amor cortés. Con el Renacimiento, poetas como Petrarca y Dante Alighieri (autor de la monumental Divina Comedia) fusionaron elementos filosóficos y religiosos con una visión humanista.

Evolución hacia la modernidad

A lo largo de los siglos posteriores, los movimientos Romántico y Moderno transformaron aún más la poesía. Los románticos, como Gustavo Adolfo Bécquer y William Wordsworth, exploraron la naturaleza y los sentimientos. Finalmente, en el siglo XX, las vanguardias como el Surrealismo y el Dadaísmo rompieron con las estructuras anteriores, llevando la poesía a territorios nuevos, experimentales y subjetivos.

Hoy, la poesía continúa siendo ese lenguaje universal que, tras miles de años, sigue permitiendo a los pueblos preservar su identidad cultural y su visión del mundo.



T.B