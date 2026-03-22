Grave denuncia y pedido de clausura para un hogar de ancianos en Trevelin

Una alarmante situación sanitaria salió a la luz en la localidad de Trevelin tras una inspección liderada por Daniel Silva, defensor de los derechos de las personas mayores de la provincia de Chubut. El funcionario presentó un pedido formal ante la Fiscalía para la clausura preventiva de una residencia de adultos mayores luego de verificar personalmente el estado de insalubridad en el que convivían los internos. La intervención se originó a partir de denuncias anónimas que aportaron pruebas visuales sobre las graves deficiencias en el mantenimiento y el cuidado de los residentes.

Durante el procedimiento, que contó con el acompañamiento de personal de la Policía del Chubut, se confirmó una infestación de chinches en las habitaciones y sectores comunes. Ante este escenario de riesgo para la salud, Silva mantuvo reuniones con el intendente Héctor Ingram y autoridades del hospital local para coordinar los pasos a seguir. El objetivo primordial de las autoridades es garantizar la dignidad y seguridad de los ancianos, según se informó, por lo cual se evalúa su reubicación inmediata en casas de familiares o instituciones estatales mientras se ejecutan las tareas de saneamiento.

Las medidas de higiene requeridas incluyen la desinfección total del inmueble y el descarte de mobiliario afectado, como colchones y ropa de cama, para erradicar definitivamente la plaga. La Justicia y los organismos técnicos correspondientes ya intervienen en el caso para determinar las responsabilidades legales de los propietarios del establecimiento y asegurar el bienestar de las personas afectadas por esta situación.

Este pedido de clausura se suma a un historial de irregularidades que ya había sido expuesto anteriormente, cuando un grupo de ex trabajadoras del Hogar de Abuelos de Trevelin denunció públicamente a la propietaria por maltratos físicos y psicológicos hacia los residentes, así como por la falta de personal especializado y condiciones laborales precarias. Según los testimonios recolectados en esa oportunidad, el establecimiento operaba sin enfermeras profesionales, delegando tareas críticas de salud en empleadas no capacitadas y manteniendo deudas salariales y falta de aportes, lo que ya perfilaba un escenario de desprotección y negligencia que hoy se ve agravado por la reciente constatación de la crisis sanitaria, según se informó en medios locales.

E.B.W.