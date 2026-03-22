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Por Redacción Red43

Histórico: triunfo de la corredora Candela Cerrone en la maratón de las Islas Malvinas

La joven corredora se impuso en la maratón de Puerto Argentino, donde rindió un emotivo homenaje a los caídos en el conflicto bélico de 1982, uniendo el deporte con el sentimiento de soberanía. 
Por Redacción Red43

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Candela Cerrone obtuvo la victoria en la categoría femenina de la Stanley Marathon, la prueba de 42 kilómetros desarrollada en las Islas Malvinas. La corredora, oriunda de la localidad bonaerense de Pinamar y profesora de Educación Física, completó el trazado el pasado 8 de marzo, en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer. Tras cruzar la línea de meta, la deportista manifestó que su motivación principal excedió la competencia atlética, orientándose a que el nombre de Argentina fuera mencionado en el territorio insular a través de un resultado deportivo.

 

El desempeño técnico de Cerrone le permitió liderar la clasificación general de su categoría a pesar de las ráfagas de viento y las bajas temperaturas que caracterizan el circuito más austral del mundo. Una vez finalizada la carrera, la atleta dedicó el triunfo a los veteranos y a los soldados fallecidos durante el conflicto bélico de 1982. En declaraciones posteriores, la corredora señaló que la victoria deportiva pasó a un plano secundario frente a la posibilidad de utilizar el alcance de la noticia para promover la reflexión y mantener vigente la memoria sobre la soberanía de las islas.

 

La participación de la maratonista incluyó un recorrido por puntos de relevancia histórica, como el Cementerio de Darwin, donde rindió homenaje a los caídos. Cerrone destacó que el deporte funcionó como el vehículo que le permitió pisar el suelo de las islas y expresó que el impacto de su llegada, capturado en video por otro ciudadano argentino, sirvió para multiplicar el mensaje de reconocimiento a los excombatientes. La organización del evento registró los tiempos oficiales de los participantes internacionales, confirmando el primer puesto de la argentina en esta edición de la maratón.

 

 

 

 

E.B.W.

 

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