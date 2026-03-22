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22 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

El eco de una voz eterna: Soda Stereo y un tributo que unió épocas

A través de una puesta tecnológica sin precedentes, la esencia de Gustavo Cerati se reencontró con Zeta y Charly en un homenaje que convirtió la nostalgia en un presente compartido por miles.
Por Redacción Red43

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El escenario volvió a completarse bajo una mística que solo el paso del tiempo y la memoria afectiva pueden construir. "Ecos" se presentó no como un regreso convencional, sino como una experiencia inmersiva diseñada para honrar la ausencia más presente del rock latinoamericano. Mediante el uso de herramientas digitales de última generación, la figura de Gustavo Cerati fue proyectada con una fidelidad que permitió a los espectadores sentir, por un instante, que la distancia física se disolvía entre los acordes. Zeta Bosio y Charly Alberti custodiaron ese legado con la solvencia de quienes conocen de memoria cada respiración de sus canciones, logrando una sincronía perfecta con las pistas originales del líder de la banda.

 

La emoción fue el hilo conductor de una jornada donde el público, compuesto por testigos de las giras pasadas y jóvenes que nunca llegaron a verlos juntos, se unió en un solo sentimiento de gratitud. Para la familia del músico, ver su imagen y su voz integradas de forma tan orgánica en el presente resultó en un momento de profunda sensibilidad, destacando el respeto con el que se trató cada detalle de la puesta en escena. No hubo intentos de reemplazar lo irremplazable, sino de celebrar una obra que sigue latiendo con fuerza propia.

 

Este despliegue se llevó a cabo el 21 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires. La ambiciosa propuesta fue ideada y motorizada por los propios Zeta Bosio y Charly Alberti, quienes trabajaron en conjunto con un equipo de ingenieros de sonido y especialistas en efectos visuales para lograr una integración milimétrica entre las ejecuciones en vivo y el material histórico de Cerati.

 

La nostalgia dominó el pulso de la noche, pero fue una nostalgia luminosa, lejos del pesadumbre. Cada canción funcionó como un recordatorio de la vigencia de un sonido que cambió la historia de la música en español. Al finalizar el encuentro, la sensación generalizada no fue la de haber asistido a un simulacro, sino a un acto de justicia poética donde la tecnología sirvió como puente para que el trío más influyente del continente volviera a vibrar bajo las estrellas, demostrando que algunas conexiones son, sencillamente, definitivas.

 

 

 

 

E.B.W.

 

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