Cholila organiza encuentros con productores ovinos para coordinar la venta conjunta de lana

La Secretaría de Producción de la Municipalidad de Cholila, en un trabajo articulado con el Ministerio de Producción de la provincia del Chubut, formalizó una convocatoria dirigida a los productores ovinos de la zona. El objetivo del llamado es reunir a pequeños, medianos y grandes criadores de la localidad para tratar aspectos técnicos y operativos relacionados con la venta en conjunto de lana, buscando establecer mecanismos de organización que impacten en la comercialización del sector.

La jornada de trabajo se desarrollará el miércoles 25 de marzo y contará con tres instancias territoriales para facilitar la asistencia de los interesados. El primer encuentro tendrá lugar a las 13:00 horas en el Salón de la Cruz Breide. Posteriormente, la actividad se trasladará al Centro Comunitario “Rivadavia” a las 15:00 horas, para finalizar la ronda de reuniones a las 18:00 horas en el Centro Comunitario del sector “El Blanco”.

Durante estos encuentros se dispondrá de un espacio de diálogo entre las autoridades y los productores con el fin de fortalecer la producción local mediante el asociativismo. La iniciativa institucional apunta a generar una estructura de comercialización que permita a los trabajadores del campo acceder a diferentes oportunidades de mercado a través del acopio y la venta unificada de su producción.

E.B.W.