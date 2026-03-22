Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 22 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelSEDE ESQUEL UNPSJB
22 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Diálogo sobre el recurso hídrico en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

La sede Esquel conmemoró el Día Mundial del Agua con una jornada de reflexión técnica y legal sobre la gestión del recurso, que reunió a especialistas, estudiantes y vecinos en el campus local.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco llevó adelante el ciclo de charlas “Agua, Ambiente y la Sociedad” en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua. El encuentro tuvo lugar el 19 de marzo en el Campus Universitario y contó con la presencia de estudiantes, profesionales y ciudadanos. La organización estuvo a cargo de la Facultad de Ciencias Jurídicas con el acompañamiento de las restantes unidades académicas que integran la institución.

 

La apertura del evento fue encabezada por la delegada zonal, María de las Nieves González, quien presentó a los expositores encargados de las disertaciones. Asimismo, el Secretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Facundo Castro, se refirió a la cantidad de asistentes que participaron de la propuesta de formación y debate.

 

El desarrollo de la jornada permitió el abordaje de ejes vinculados al origen y la captación del agua, los procesos de distribución, las estrategias de cuidado y los sistemas de micromedición y facturación. También se analizó el marco legal y normativo que rige actualmente para el uso del recurso. A través de este espacio de carácter gratuito, se buscó establecer un vínculo directo entre los diversos actores sociales y los responsables de la gestión hídrica local.

 

Desde la institución universitaria señalaron que estas acciones forman parte de las políticas de extensión y formación académica orientadas al estudio de problemáticas regionales vinculadas al desarrollo sostenible. El intercambio generado durante las disertaciones apuntó a profundizar el conocimiento técnico y legal sobre un elemento esencial para la comunidad.

 

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Grave denuncia y pedido de clausura para un hogar de ancianos en Trevelin
2
 Eficacia policial en Esquel: Recuperan celulares y botín de un robo a comercio
3
 Volver a casa para cumplir un sueño
4
 Oportunidad para emprendedores: llega a AJUPETRE una gran feria de telas por kilo
5
 Día Mundial del Agua: alerta global de la ONU y emergencia hídrica en Esquel
1
 Ingeniero chubutense integra proyecto espacial vinculado a la Luna
2
 Gran Matebingo en el Salón SOEME
3
 El Hospital de Esquel define el futuro de su Cooperadora en plena Asamblea
4
 El endeudamiento como recurso de subsistencia en los hogares argentinos
5
 El arte de la improvisación: aprendiendo con Diego Recagno
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -