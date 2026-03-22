Diálogo sobre el recurso hídrico en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

La sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco llevó adelante el ciclo de charlas “Agua, Ambiente y la Sociedad” en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua. El encuentro tuvo lugar el 19 de marzo en el Campus Universitario y contó con la presencia de estudiantes, profesionales y ciudadanos. La organización estuvo a cargo de la Facultad de Ciencias Jurídicas con el acompañamiento de las restantes unidades académicas que integran la institución.

La apertura del evento fue encabezada por la delegada zonal, María de las Nieves González, quien presentó a los expositores encargados de las disertaciones. Asimismo, el Secretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Facundo Castro, se refirió a la cantidad de asistentes que participaron de la propuesta de formación y debate.

El desarrollo de la jornada permitió el abordaje de ejes vinculados al origen y la captación del agua, los procesos de distribución, las estrategias de cuidado y los sistemas de micromedición y facturación. También se analizó el marco legal y normativo que rige actualmente para el uso del recurso. A través de este espacio de carácter gratuito, se buscó establecer un vínculo directo entre los diversos actores sociales y los responsables de la gestión hídrica local.

Desde la institución universitaria señalaron que estas acciones forman parte de las políticas de extensión y formación académica orientadas al estudio de problemáticas regionales vinculadas al desarrollo sostenible. El intercambio generado durante las disertaciones apuntó a profundizar el conocimiento técnico y legal sobre un elemento esencial para la comunidad.

E.B.W.