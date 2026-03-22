Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 22 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelresiduosFinde largo
22 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Cronograma de recolección de residuos para el próximo fin de semana largo

Ante los feriados del 23 y 24 de marzo, la Municipalidad de Esquel informa que el servicio de recolección operará de forma reducida en ambos turnos, solicitando la colaboración de todos los vecinos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel comunicó oficialmente el cronograma de servicios públicos diseñado para este próximo fin de semana largo, en virtud de los feriados correspondientes al lunes 23 y martes 24 de marzo. Durante ambas jornadas, el sistema de recolección de residuos sólidos urbanos funcionará bajo un esquema de servicio reducido que alcanzará tanto al turno mañana como al turno tarde en los distintos sectores de la ciudad.

 

Desde la Secretaría de Servicios Públicos se hizo especial hincapié en la importancia de la colaboración ciudadana para mantener la limpieza y el orden en la vía pública durante estos días de descanso. Por este motivo, se solicita a la población que disponga sus residuos en los cestos domiciliarios respetando estrictamente los horarios habituales de cada turno, evitando así acumulaciones innecesarias fuera de tiempo.

 

Las autoridades locales agradecieron de antemano el compromiso y la responsabilidad de la comunidad para facilitar la tarea del personal municipal. Este esfuerzo conjunto permite garantizar un entorno saludable y ordenado mientras se desarrollan las actividades conmemorativas y turísticas previstas para estas fechas en la localidad.

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Grave denuncia y pedido de clausura para un hogar de ancianos en Trevelin
2
 Eficacia policial en Esquel: Recuperan celulares y botín de un robo a comercio
3
 Volver a casa para cumplir un sueño
4
 Oportunidad para emprendedores: llega a AJUPETRE una gran feria de telas por kilo
5
 Día Mundial del Agua: alerta global de la ONU y emergencia hídrica en Esquel
1
 Ingeniero chubutense integra proyecto espacial vinculado a la Luna
2
 Gran Matebingo en el Salón SOEME
3
 El Hospital de Esquel define el futuro de su Cooperadora en plena Asamblea
4
 El endeudamiento como recurso de subsistencia en los hogares argentinos
5
 El arte de la improvisación: aprendiendo con Diego Recagno
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -