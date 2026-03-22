Cronograma de recolección de residuos para el próximo fin de semana largo

La Municipalidad de Esquel comunicó oficialmente el cronograma de servicios públicos diseñado para este próximo fin de semana largo, en virtud de los feriados correspondientes al lunes 23 y martes 24 de marzo. Durante ambas jornadas, el sistema de recolección de residuos sólidos urbanos funcionará bajo un esquema de servicio reducido que alcanzará tanto al turno mañana como al turno tarde en los distintos sectores de la ciudad.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos se hizo especial hincapié en la importancia de la colaboración ciudadana para mantener la limpieza y el orden en la vía pública durante estos días de descanso. Por este motivo, se solicita a la población que disponga sus residuos en los cestos domiciliarios respetando estrictamente los horarios habituales de cada turno, evitando así acumulaciones innecesarias fuera de tiempo.

Las autoridades locales agradecieron de antemano el compromiso y la responsabilidad de la comunidad para facilitar la tarea del personal municipal. Este esfuerzo conjunto permite garantizar un entorno saludable y ordenado mientras se desarrollan las actividades conmemorativas y turísticas previstas para estas fechas en la localidad.

E.B.W.