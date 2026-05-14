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14 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: se espera un jueves con cielo nublado y poco viento

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector oeste. La mínima será de 2°C durante la mañana.
Por Redacción Red43

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Este jueves 14 de mayo, la ciudad de Esquel presentará condiciones climáticas estables, aunque con un marcado descenso de temperatura en las primeras horas del día. Según el reporte oficial, el cielo se mantendrá entre algo y parcialmente nublado durante toda la jornada.

 

Detalle por franjas horarias:

 

Madrugada: El día comenzará con una temperatura de 5°C y cielo algo nublado. Los vientos soplarán desde el Oeste a una velocidad de entre 7 y 12 km/h.

 

Mañana: Será el momento más frío del jueves, con una mínima de 2°C. El cielo pasará a estar parcialmente nublado y el viento rotará hacia el Noroeste, manteniendo su intensidad leve.

 

Tarde: Se espera alcanzar la máxima de 13°C, ideal para realizar actividades al aire libre antes del anochecer. El viento regresará a la dirección Oeste.

 

Noche: La temperatura volverá a descender hasta los 5°C, cerrando la jornada con un cielo parcialmente nublado.

 

En cuanto a las ráfagas de viento, no se prevén intensidades de consideración, manteniéndose una calma constante en el ambiente. Sin dudas, un jueves típico de otoño en la cordillera, con mañanas frescas y tardes agradables.

 

 

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