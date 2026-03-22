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22 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Ingeniero chubutense integra proyecto espacial vinculado a la Luna

Gabriel Sanca participa en el desarrollo de un microsatélite de la CONAE que será enviado como carga secundaria en la misión Artemis 2 de la NASA, con el fin de testear tecnología en órbita. 
Por Redacción Red43

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El ingeniero Gabriel Sanca, oriundo de Comodoro Rivadavia, forma parte del equipo técnico encargado del proyecto Atenea, un desarrollo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales que consiste en un microsatélite de tipo CubeSat. Este dispositivo, con un peso aproximado de 12 kilos y estructura modular, viajará al espacio en el marco de la misión Artemis 2 de la NASA para realizar ensayos científicos y mediciones de radiación fuera de la atmósfera terrestre.

 

La labor de Sanca se centra en el diseño de sistemas electrónicos y componentes para pequeños satélites desde la Universidad Nacional de San Martín, en coordinación con diversos organismos de ciencia y tecnología del país. El objetivo principal de este satélite experimental es validar sensores de alta sensibilidad capaces de detectar niveles mínimos de luz y estudiar el comportamiento de componentes que aún no han sido utilizados en condiciones de vuelo real.

 

La misión Artemis 2 contempla una trayectoria orbital alrededor de la Luna con una tripulación de cuatro astronautas, quienes evaluarán los sistemas de la nave durante un periodo estimado de diez días. En este contexto, el satélite argentino funcionará como una plataforma de prueba para la industria espacial nacional, integrando una red de cooperación que incluye a la Universidad Nacional de La Plata, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la empresa VENG.

 

El cronograma de lanzamiento se encuentra sujeto a las ventanas de oportunidad de la NASA en el Centro Espacial Kennedy. Tras una postergación por ajustes técnicos en febrero, las proyecciones actuales de los especialistas vinculados al proyecto sitúan una nueva posibilidad de despegue para el mes de abril, momento en el cual se pondrán en funcionamiento los experimentos diseñados por el equipo de ingenieros argentinos.

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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