El Hospital de Esquel define el futuro de su Cooperadora en plena Asamblea

Desde las 18:00 horas de este domingo, las instalaciones del Hospital Zonal de Esquel son escenario de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Cooperadora, un encuentro que marca el pulso administrativo y operativo de la entidad. La reunión se desarrolla en un clima de compromiso institucional, donde el eje central es la rendición de cuentas del último ejercicio y la proyección de nuevas metas para el fortalecimiento de la salud pública cordillerana.

En estos momentos, los socios presentes se encuentran analizando la Memoria y el Balance General correspondiente al periodo cerrado en diciembre pasado, un paso administrativo fundamental para garantizar la transparencia de los fondos que la comunidad aporta día tras día. Al mismo tiempo, el proceso de renovación de autoridades para la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas está en plena marcha, buscando consolidar un equipo de trabajo que lidere los desafíos sanitarios del año en curso.

La jornada transcurre con el debate sobre las prioridades de inversión en equipamiento e insumos, reafirmando el rol de la Cooperadora como un pilar indispensable para el funcionamiento del nosocomio local. Con la participación de los asociados que mantienen sus cuotas al día, la asamblea avanza en la definición de una hoja de ruta que permitirá transformar la solidaridad de los vecinos en mejoras concretas para la atención de todos los pacientes de la región.

E.B.W.