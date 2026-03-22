El endeudamiento como recurso de subsistencia en los hogares argentinos

El Monitor de Opinión Pública de marzo, elaborado por Zentrix Consultora, indica que el endeudamiento de los hogares se ha consolidado como una respuesta ante la pérdida de poder adquisitivo. Según el relevamiento, casi seis de cada diez hogares tomaron deuda en los últimos seis meses. Dentro de ese grupo, cerca de 9 de cada 10 encuestados manifestaron dificultades para cancelar dichas obligaciones. El destino del financiamiento se concentra en el pago de servicios, alquileres, tarjetas de crédito y la compra de bienes de consumo cotidiano.

Los datos señalan que el 83,9% de los consultados percibe que su salario no iguala la evolución de la inflación. Esta situación se traduce en que más del 50% de la población agota sus recursos mensuales antes de alcanzar la tercera semana del mes. En este contexto, el crédito deja de funcionar como una herramienta de inversión o crecimiento para convertirse en un mecanismo de equilibrio para sostener niveles mínimos de consumo.

La medición también refleja una brecha entre las estadísticas oficiales y la experiencia económica de los hogares. El 65,8% de la población considera que el índice de precios difundido por el INDEC no representa adecuadamente la variación de costos en su vida diaria. Esta percepción de fragilidad material coincide con un incremento en la desaprobación de la gestión del Gobierno nacional, que se ubicó en el 53,3% durante el último mes, registrando un ascenso de 8,3 puntos respecto a la medición previa.

El estudio se realizó sobre una muestra de 1.198 casos con cobertura nacional, utilizando un cuestionario autoadministrado en línea y un diseño muestral ponderado por región y edad. Los resultados finales fueron ajustados según variables de validación externa, como el voto en elecciones anteriores, arrojando un margen de error teórico de ±2,83%.