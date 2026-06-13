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13 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Atención mundialista: hoy habrá un intercambio de figuritas en Trevelin

Para que nadie se quede sin llenar su album. Desde las 16 horas en la Plaza, bajo el dragón.
Por Redacción Red43

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El Mundial 2026 ya comenzó y la búsqueda de figuritas se vuelve más y más demandada por los seguidores del deporte

 

Esta tarde en Trevelin, desde las 16 horas y "bajo el dragón de la plaza" invitan a niños y padres a compartir e intercambiar las figuritas repetidas 

 

Para completar el album sin perder dinero, y para ayudar con nuestras figuritas repetidas al que más lo necesite. Porque la pasión mundialista nos une a todos bajo una misma bandera y una misma camiseta.

 

SL

 

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