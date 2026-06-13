Hoy celebra su 8° aniversario Urban Dance Esquel

Urban Dance Esquel festeja ocho años de historia con una gran presentación en el Auditorio Municipal de la ciudad.

Hoy 13 de junio, desde las 19 horas, el escenario del Auditorio Municipal de Esquel será el punto de encuentro para celebrar los ocho años de trayectoria de Urban Dance Esquel, una escuela que ha logrado convertirse en un espacio de referencia para las danzas urbanas en la ciudad.

Durante la jornada participarán todos los grupos de la institución, desde los más pequeños hasta los adultos, quienes compartirán con el público las coreografías y propuestas artísticas trabajadas durante el año junto a su directora, profesora y coreógrafa, Estela Murúa.



Más que un espectáculo de danza, la función será una celebración del camino recorrido. En estos ocho años, cientos de niños, niñas, adolescentes y adultos encontraron en Urban Dance Esquel un lugar para aprender, expresarse, hacer amistades y desarrollar su pasión por el baile.

La escuela trabaja desde una mirada vinculada a los valores de la cultura Hip Hop, promoviendo el respeto por los demás, la convivencia, la paz, el compañerismo y el sentido de pertenencia. Estos principios forman parte de la identidad del proyecto y son transmitidos en cada clase.

“Estoy muy orgullosa de lo que construimos como comunidad de dancers. A lo largo de estos años vimos crecer a muchísimas personas dentro de la escuela, no solo como bailarines sino también como seres humanos. Eso es lo más valioso de todo este recorrido”, expresó Estela Murúa.

La propuesta artística incluirá diferentes estilos y fusiones coreográficas, reflejando el trabajo, la dedicación y la evolución de cada grupo a lo largo de la temporada.

Desde Urban Dance Esquel extendieron la invitación a toda la comunidad para acompañar este nuevo aniversario y compartir una noche especial, llena de emociones, música, energía y danza.



Una celebración que reúne ocho años de aprendizaje, amistad, cultura urbana y pasión por bailar.

SL