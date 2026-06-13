-10°
-1° -10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 13 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
13 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Hoy celebra su 8° aniversario Urban Dance Esquel

Desde las 19 horas, el Auditorio Municipal será escenario de un emotivo encuentro y muestra de los bailarines locales formados en este espacio.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Urban Dance Esquel festeja ocho años de historia con una gran presentación en el Auditorio Municipal de la ciudad.

 

Hoy 13 de junio, desde las 19 horas, el escenario del Auditorio Municipal de Esquel será el punto de encuentro para celebrar los ocho años de trayectoria de Urban Dance Esquel, una escuela que ha logrado convertirse en un espacio de referencia para las danzas urbanas en la ciudad.

 

Durante la jornada participarán todos los grupos de la institución, desde los más pequeños hasta los adultos, quienes compartirán con el público las coreografías y propuestas artísticas trabajadas durante el año junto a su directora, profesora y coreógrafa, Estela Murúa.

 


Más que un espectáculo de danza, la función será una celebración del camino recorrido. En estos ocho años, cientos de niños, niñas, adolescentes y adultos encontraron en Urban Dance Esquel un lugar para aprender, expresarse, hacer amistades y desarrollar su pasión por el baile.

 

La escuela trabaja desde una mirada vinculada a los valores de la cultura Hip Hop, promoviendo el respeto por los demás, la convivencia, la paz, el compañerismo y el sentido de pertenencia. Estos principios forman parte de la identidad del proyecto y son transmitidos en cada clase.

 

“Estoy muy orgullosa de lo que construimos como comunidad de dancers. A lo largo de estos años vimos crecer a muchísimas personas dentro de la escuela, no solo como bailarines sino también como seres humanos. Eso es lo más valioso de todo este recorrido”, expresó Estela Murúa.

 

La propuesta artística incluirá diferentes estilos y fusiones coreográficas, reflejando el trabajo, la dedicación y la evolución de cada grupo a lo largo de la temporada.

 

Desde Urban Dance Esquel extendieron la invitación a toda la comunidad para acompañar este nuevo aniversario y compartir una noche especial, llena de emociones, música, energía y danza.

 


Una celebración que reúne ocho años de aprendizaje, amistad, cultura urbana y pasión por bailar.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Chubut confirmó la fecha de pago del medio aguinaldo para estatales y jubilados
2
 Alerta climática: la OMM y el SMN advierten sobre el inicio del fenómeno "El Niño"
3
 Torres inauguró una nueva sucursal del Banco del Chubut en Corcovado
4
 El frío no es el culpable: la neumonóloga Laura Bustamante explica por qué nos enfermamos en invierno
5
 ¿Querés saber cómo está La Hoya? Seguí el minuto a minuto desde tu casa
1
 Cofradía Arte Sur propone una tarde de feria, poesía y música
2
 Hoy se celebra el Día Nacional del Escritor y la Escritora Argentina
3
 Costanera Sur recibió equipamiento tecnológico a través de Punto Digital
4
 Hoy celebra su 8° aniversario Urban Dance Esquel
5
 Gran apoyo de la Municipalidad de Trevelin para el boxeador Axel Antimán
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -