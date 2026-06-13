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Por Redacción Red43

Hoy se celebra el Día Nacional del Escritor y la Escritora Argentina

En esta fecha, celebramos a quienes dedican su trabajo a la creación literaria en todas sus formas, contribuyendo al desarrollo cultural y al fortalecimiento de nuestra identidad.
Por Redacción Red43

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Cada 13 de junio se celebra en Argentina el Día Nacional del Escritor y la Escritora, en homenaje al nacimiento de Leopoldo Lugones, destacado poeta, ensayista, periodista y narrador, considerado una de las figuras más relevantes de la literatura argentina.

 

 

La fecha fue instituida por la entonces Sociedad Argentina de Escritores (SADE), entidad fundada en 1928 y de la que Lugones fue su primer presidente. Desde entonces, la jornada reconoce el aporte de quienes, a través de la palabra escrita, enriquecen la cultura, promueven el pensamiento crítico y contribuyen a la construcción de la memoria colectiva.

 

 

La literatura constituye una valiosa herramienta de expresión, reflexión y transmisión de conocimientos. A través de sus obras, escritores y escritoras reflejan realidades, recuperan historias, imaginan futuros posibles y generan espacios de encuentro entre distintas generaciones y comunidades.

 

 

En esta fecha, celebramos a quienes dedican su trabajo a la creación literaria en todas sus formas, contribuyendo al desarrollo cultural y al fortalecimiento de nuestra identidad.

 

 

Saludamos a las escritoras y los escritores de todo el país, reconociendo el valor de sus obras y el aporte que realizan a la cultura argentina.

 

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