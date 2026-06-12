Alerta climática: la OMM y el SMN advierten sobre el inicio del fenómeno "El Niño"

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha confirmado oficialmente el inicio del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) en el océano Pacífico ecuatorial. Tras detectar temperaturas superficiales que superan sostenidamente los valores habituales, el organismo activó el monitoreo global de este evento climático de gran impacto.

Sin embargo, el inicio del fenómeno no implica cambios inmediatos. Los especialistas señalan que la atmósfera requiere de un tiempo de "acople" para responder a las nuevas condiciones oceánicas. Por ello, los primeros impactos suelen manifestarse primero en la zona ecuatorial antes de propagarse hacia latitudes mayores, incluyendo todo el hemisferio sur y, por supuesto, la Argentina.

¿Cómo se genera el fenómeno?

En condiciones normales, los vientos alisios empujan el agua cálida hacia el sector de Oceanía. Con la llegada de El Niño, esos vientos se debilitan, permitiendo que la masa de agua caliente se desplace hacia las costas de Sudamérica. Este cambio altera los patrones de circulación atmosférica, reconfigurando el régimen de lluvias y temperaturas a escala mundial.





Monitoreo constante en nuestro país

La Dirección Central de Monitoreo del Clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se encuentra siguiendo de cerca la evolución del fenómeno en nuestra región. Aunque los efectos suelen ser graduables, su impacto puede ser significativo para el clima local en las próximas temporadas.





Información oficial para la comunidad

Para quienes deseen mantenerse informados sobre cómo este fenómeno afectará a nuestro país, las autoridades recomiendan consultar regularmente los canales oficiales. Toda la información actualizada, mapas y proyecciones se encuentran disponibles en www.smn.gob.ar y en las redes sociales del organismo.