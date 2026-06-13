UNICEF en Chubut: la primera infancia en agenda

La provincia fue una de las primeras jurisdicciones del país en adherir al Programa Federal de Protección a la Primera Infancia, una iniciativa que fortalece los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y promueve el acompañamiento integral de familias con niños y niñas de hasta 4 años. La jornada reunió a representantes de UNICEF, autoridades nacionales y referentes de distintas áreas del Gobierno del Chubut.

El Gobierno del Chubut recibió este viernes a autoridades de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y representantes de UNICEF, en el marco de la Estrategia Federal de Primera Infancia, una iniciativa que promueve el trabajo articulado entre Nación, provincias y municipios para fortalecer las políticas públicas destinadas a niñas y niños durante sus primeros años de vida.

La visita se concretó luego de que Chubut se convirtiera en una de las primeras provincias seleccionadas para adherir al Programa Federal de Protección a la Primera Infancia, acuerdo suscripto en marzo pasado por la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, y la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello. La iniciativa contempla el fortalecimiento de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y el acompañamiento integral de familias con niños y niñas de hasta 4 años.

*Amplia participación*

La jornada de trabajo fue encabezada por la ministra Florencia Papaiani y contó con la participación del subsecretario de Políticas Familiares de la Nación, Arnoldo Scherer Vivas; Fabián Repetto y Delfina Guiso, integrantes del equipo de la Estrategia Federal de Primera Infancia; la representante de UNICEF Argentina, Cecilia del Bono; y el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordóñez, quien participó de manera virtual.

Por parte del Gobierno Provincial estuvieron presentes los ministros de Educación, José Luis Punta; y de Gobierno, Victoriano Parodi; el secretario de Salud, Sergio Wisky; y los subsecretarios de Desarrollo Humano, Christian Aprosoff; y de Innovación y Mejora de Procesos, Tamara Sander, respectivamente.

Participaron además integrantes de la Mesa Provincial de Niñez y Adolescencia, conformada por representantes de los organismos mencionados y equipos técnicos de la Dirección General de Estadísticas y Censos; el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU); Lotería del Chubut; la Fundación Banco del Chubut; y Chubut Deportes.

*Articulación institucional*

Durante el encuentro se presentó la Estrategia Federal de Primera Infancia y sus principales lineamientos de trabajo. Asimismo, los organismos provinciales compartieron las acciones, programas y políticas que se vienen desarrollando en Chubut para garantizar el desarrollo integral de niñas y niños.

En ese marco, se destacó la importancia de consolidar mecanismos de coordinación entre los distintos niveles del Estado para fortalecer las capacidades institucionales y ampliar el alcance de las políticas destinadas a la primera infancia.

*Desarrollo pleno*

La ministra Florencia Papaiani agradeció la presencia de las autoridades nacionales y de UNICEF, y valoró el acompañamiento brindado a la provincia.

“Agradecemos a la ministra Sandra Pettovello y a las autoridades nacionales que hoy visitan la provincia, porque es fundamental trabajar de manera coordinada, como propone esta estrategia, entre Nación, provincia y municipios”, expresó.

Asimismo, sostuvo que la iniciativa “viene a robustecer y fortalecer nuestros programas y políticas para los niños y niñas de Chubut. Esta articulación nos permite potenciar el trabajo que venimos realizando y generar mejores oportunidades para que cada niño y niña pueda desarrollarse plenamente en su entorno familiar y comunitario”.

*Estrategias de desarrollo infantil*

La Estrategia Federal de Primera Infancia (EFPI) busca promover, junto con las provincias, una mejora en la calidad y cobertura de las prestaciones destinadas a la primera infancia, orientando los recursos nacionales para que lleguen de manera integral a las mujeres embarazadas y a los niños desde el inicio de la vida, favoreciendo así la mejora continua del Desarrollo Infantil Temprano.

Entre sus principales objetivos se encuentran la protección y restitución de derechos en entornos libres de violencia; la mejora de los servicios de cuidado y acompañamiento familiar; la promoción de condiciones que favorezcan el desarrollo integral de las familias; y el fortalecimiento del registro identitario de niñas y niños durante sus primeros años de vida.