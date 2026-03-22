Apertura de preinscripción para la Feria de Ciencias 2026 en Chubut

El Gobierno del Chubut habilitó el formulario de preinscripción digital para las instituciones educativas que deseen participar en la Instancia Escolar de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2026. Esta convocatoria alcanza a escuelas de niveles Inicial, Primario y Secundario de todo el territorio provincial. Los establecimientos interesados tienen plazo hasta el 1º de abril para completar el registro a través del sitio web oficial del Ministerio de Educación.

La Instancia Escolar representa el primer paso obligatorio dentro del cronograma ferial y su cumplimiento es requisito para acceder a las etapas siguientes del programa. El calendario establece que las regiones II, IV, V y VI llevarán adelante esta fase entre el 27 de abril y el 8 de mayo, mientras que las instituciones pertenecientes a las regiones I y III deberán realizarla el 28 de abril. Los proyectos presentados deben inscribirse en el enfoque STEAM y abordar áreas vinculadas al arte, la matemática, las ciencias o la tecnología.

De manera simultánea, permanece abierta la convocatoria para el rol de valoradores, quienes se encargan de la evaluación cualitativa y cuantitativa de las propuestas. Según la normativa vigente, cada escuela debe garantizar una dupla de evaluadores por cada tres proyectos presentados. La cartera educativa puso a disposición en su portal la reglamentación 2026 y la guía de organización, donde se detallan los marcos normativos y las funciones de cada integrante durante el desarrollo de la feria.

E.B.W.