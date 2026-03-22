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22 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Apertura de preinscripción para la Feria de Ciencias 2026 en Chubut

El Ministerio de Educación provincial inició el registro online para proyectos escolares de niveles inicial, primario y secundario, con fecha límite hasta el 1 de abril inclusive.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut habilitó el formulario de preinscripción digital para las instituciones educativas que deseen participar en la Instancia Escolar de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2026. Esta convocatoria alcanza a escuelas de niveles Inicial, Primario y Secundario de todo el territorio provincial. Los establecimientos interesados tienen plazo hasta el 1º de abril para completar el registro a través del sitio web oficial del Ministerio de Educación.

 

La Instancia Escolar representa el primer paso obligatorio dentro del cronograma ferial y su cumplimiento es requisito para acceder a las etapas siguientes del programa. El calendario establece que las regiones II, IV, V y VI llevarán adelante esta fase entre el 27 de abril y el 8 de mayo, mientras que las instituciones pertenecientes a las regiones I y III deberán realizarla el 28 de abril. Los proyectos presentados deben inscribirse en el enfoque STEAM y abordar áreas vinculadas al arte, la matemática, las ciencias o la tecnología.

 

De manera simultánea, permanece abierta la convocatoria para el rol de valoradores, quienes se encargan de la evaluación cualitativa y cuantitativa de las propuestas. Según la normativa vigente, cada escuela debe garantizar una dupla de evaluadores por cada tres proyectos presentados. La cartera educativa puso a disposición en su portal la reglamentación 2026 y la guía de organización, donde se detallan los marcos normativos y las funciones de cada integrante durante el desarrollo de la feria.

 

 

 

 

E.B.W.

 

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