Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 22 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Ley CazzuMéxicoArgentina
22 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Ley Cazzu: México debate una reforma legal contra el abandono de los hijos

La iniciativa busca sancionar el desentendimiento económico y afectivo de los progenitores, tomando como punto de partida la visibilidad que el caso de Julieta Cazzuchelli dio a esta problemática.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La denominada Ley Cazzu surge en el escenario legislativo mexicano como una respuesta contundente a la normalización del abandono parental tras la disolución de los vínculos de pareja. El proyecto no se centra en la ruptura sentimental entre adultos, sino en la protección irrenunciable de los derechos de las infancias frente a progenitores que optan por desvincularse de sus responsabilidades. Inspirada en la conversación social que generó la situación de la cantante argentina y su hija, la propuesta busca que el Estado tenga herramientas más eficaces para castigar tanto la falta de provisión alimentaria como el abandono emocional, un vacío legal que históricamente ha dejado a las madres y a los menores en una posición de vulnerabilidad extrema.

 

 

El debate parlamentario pone el foco en que la responsabilidad de un padre no debe ser opcional ni depender del estado de la relación con la madre. La reforma pretende establecer un sistema de justicia familiar que garantice el bienestar superior del niño a través de sanciones más severas y un seguimiento estricto del cumplimiento de las obligaciones de crianza. Al trasladar un caso de gran exposición mediática al terreno del derecho civil y penal, se intenta transformar el estigma social de la paternidad ausente en una consecuencia jurídica real que obligue a los padres a mantener una presencia activa y constante en la vida de sus hijos, independientemente de los cambios en su vida personal o profesional.

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Grave denuncia y pedido de clausura para un hogar de ancianos en Trevelin
2
 Volver a casa para cumplir un sueño
3
 Oportunidad para emprendedores: llega a AJUPETRE una gran feria de telas por kilo
4
 Día Mundial del Agua: alerta global de la ONU y emergencia hídrica en Esquel
5
 La Cooperadora del Hospital Zonal Esquel convoca a su Asamblea Anual Ordinaria
1
 Apertura de preinscripción para la Feria de Ciencias 2026 en Chubut
2
 El endeudamiento como recurso de subsistencia en los hogares argentinos
3
 Trevelin: nuevamente a disfrutar té galés con música y danzas celtas
4
 La Cooperadora del Hospital Zonal Esquel convoca a su Asamblea Anual Ordinaria
5
 Ley Cazzu: México debate una reforma legal contra el abandono de los hijos
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -