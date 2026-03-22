Trevelin: nuevamente a disfrutar té galés con música y danzas celtas

La Casa de Té La Mutisia recibirá nuevamente una propuesta que une la tradición del té galés con expresiones artísticas de origen celta. El evento contará con la participación de Milton y Fernando, integrantes de "Los Dragones del Viento", quienes brindarán un espectáculo de música y danzas junto a Sibyl Hughes.

La preservación de las danzas celtas y galesas en la Patagonia es una pieza fundamental de la identidad cultural en los asentamientos de la zona, especialmente en el Valle 16 de Octubre. Estas expresiones artísticas, que llegaron con los primeros colonos, se han mantenido vivas a través de los años mediante la enseñanza en las escuelas de danzas locales y su presentación en festividades tradicionales o simplemente para disfrutar una tarde. La influencia de estos bailes no solo representa un homenaje a los antepasados, sino que constituye un atractivo que vincula el patrimonio histórico con la oferta turística actual, permitiendo que las nuevas generaciones mantengan el pulso de una herencia que define la singularidad de la provincia.

La actividad está programada para este lunes 23 de marzo a partir de las 17:00 horas. El encuentro invita a los asistentes a compartir el servicio de té mientras se desarrolla la presentación de los músicos y bailarines en el establecimiento.