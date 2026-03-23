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23 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

A 23 años del “No a la Mina”: el plebiscito que marcó la historia de Esquel

El 23 de marzo de 2003, la comunidad se expresó contra un proyecto minero con uso de cianuro, en una consulta popular que se convirtió en un hito ambiental en Argentina.
Por Redacción Red43

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Este 23 de marzo se cumplen 23 años del histórico plebiscito en Esquel, donde el 81,4% de los votantes rechazó el desarrollo de un proyecto de explotación de oro con uso de cianuro en las cercanías de la ciudad y del Parque Nacional Los Alerces.

 

El proceso comenzó en 2002, cuando vecinos de la ciudad tomaron conocimiento de la iniciativa minera impulsada por una empresa. A partir de entonces, se organizaron en asambleas abiertas que reunieron a profesionales, docentes, estudiantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, trabajadores y familias, quienes comenzaron a informarse y debatir sobre los posibles impactos ambientales y sociales del proyecto.

 

Tras meses de movilización, el Honorable Concejo Deliberante convocó a la consulta popular del 23 de marzo de 2003. Aunque no era vinculante, el resultado fue contundente y marcó un antes y un después: una amplia mayoría de la población se pronunció en contra de la megaminería.

 

Como consecuencia, se sancionó la Ordenanza 33/2003, que declaró a Esquel como municipio no tóxico y ambientalmente sustentable.

 

A más de dos décadas, aquella votación sigue siendo un símbolo de participación ciudadana y defensa del ambiente.

 

 

 

R.G.

 

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