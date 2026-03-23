A 23 años del “No a la Mina”: el plebiscito que marcó la historia de Esquel

Este 23 de marzo se cumplen 23 años del histórico plebiscito en Esquel, donde el 81,4% de los votantes rechazó el desarrollo de un proyecto de explotación de oro con uso de cianuro en las cercanías de la ciudad y del Parque Nacional Los Alerces.

El proceso comenzó en 2002, cuando vecinos de la ciudad tomaron conocimiento de la iniciativa minera impulsada por una empresa. A partir de entonces, se organizaron en asambleas abiertas que reunieron a profesionales, docentes, estudiantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, trabajadores y familias, quienes comenzaron a informarse y debatir sobre los posibles impactos ambientales y sociales del proyecto.

Tras meses de movilización, el Honorable Concejo Deliberante convocó a la consulta popular del 23 de marzo de 2003. Aunque no era vinculante, el resultado fue contundente y marcó un antes y un después: una amplia mayoría de la población se pronunció en contra de la megaminería.

Como consecuencia, se sancionó la Ordenanza 33/2003, que declaró a Esquel como municipio no tóxico y ambientalmente sustentable.

A más de dos décadas, aquella votación sigue siendo un símbolo de participación ciudadana y defensa del ambiente.

R.G.