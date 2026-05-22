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Por Redacción Red43

Esquel: así estará el clima este viernes 22 de mayo en la ciudad

El SMN anticipa una jornada sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura mínima será de 1°C por la mañana y el viento calmará hacia la noche.
Por Redacción Red43

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De acuerdo con los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 22 de mayo de 2026 se presentará en Esquel con condiciones climáticas estables, cielo parcialmente despejado y bajas temperaturas en las primeras horas, ideal para abrigarse antes de salir.

 

Madrugada: El viernes comenzará con una temperatura de 2°C y cielo ligeramente nublado. Será el momento más ventoso de la jornada, con vientos del sector Noroeste (NO) a velocidades de entre 7 y 12 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar valores de entre 42 y 50 km/h.

 

Mañana: Para las primeras horas del día el termómetro marcará la mínima de la jornada con 1°C. El cielo continuará ligeramente nublado y el viento se mantendrá constante entre los 7 y 12 km/h desde el Noroeste, ya sin ráfagas.

 

Tarde: En horas de la tarde se registrará la temperatura máxima estimada en 9°C, manteniendo las condiciones de cielo ligeramente nublado y vientos del Noroeste a 7-12 km/h.

 

Noche: Hacia el cierre del viernes, la temperatura descenderá a los 6°C. El viento rotará levemente hacia el sector Sudoeste (SO) disminuyendo notablemente su intensidad a un rango de 0 a 2 km/h.

 

Cabe destacar que para ninguna de las franjas horarias se prevén precipitaciones, manteniéndose en un 0% la probabilidad de lluvias o nevadas a lo largo de todo el día.

 

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