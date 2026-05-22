Esquel: así estará el clima este viernes 22 de mayo en la ciudad

De acuerdo con los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 22 de mayo de 2026 se presentará en Esquel con condiciones climáticas estables, cielo parcialmente despejado y bajas temperaturas en las primeras horas, ideal para abrigarse antes de salir.

Madrugada: El viernes comenzará con una temperatura de 2°C y cielo ligeramente nublado. Será el momento más ventoso de la jornada, con vientos del sector Noroeste (NO) a velocidades de entre 7 y 12 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar valores de entre 42 y 50 km/h.

Mañana: Para las primeras horas del día el termómetro marcará la mínima de la jornada con 1°C. El cielo continuará ligeramente nublado y el viento se mantendrá constante entre los 7 y 12 km/h desde el Noroeste, ya sin ráfagas.

Tarde: En horas de la tarde se registrará la temperatura máxima estimada en 9°C, manteniendo las condiciones de cielo ligeramente nublado y vientos del Noroeste a 7-12 km/h.

Noche: Hacia el cierre del viernes, la temperatura descenderá a los 6°C. El viento rotará levemente hacia el sector Sudoeste (SO) disminuyendo notablemente su intensidad a un rango de 0 a 2 km/h.

Cabe destacar que para ninguna de las franjas horarias se prevén precipitaciones, manteniéndose en un 0% la probabilidad de lluvias o nevadas a lo largo de todo el día.