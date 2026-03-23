Navegaba en una lancha que se prendió fuego, se tiró a las aguas heladas de un lago y se salvó

Un joven logró salvarse este domingo luego de que la lancha en la que navegaba se incendiara en el lago Nahuel Huapi, a la altura de Península San Pedro, en Bariloche.

El hecho se produjo cerca de las 17:30, cuando la embarcación comenzó a prenderse fuego tras una falla en el motor y una posterior explosión que le provocó quemaduras leves.

Sin poder controlar las llamas, se arrojó al agua y nadó hasta la costa, donde fue asistido minutos después por otras personas que se encontraban en la zona. La lancha fue consumida por el fuego y terminó hundiéndose. El joven estuvo a punto de sufrir hipotermia dado que las aguas del lago estaban heladas. Pero por fortuna estaba cerca de la costa y fue atendido rápidamente.