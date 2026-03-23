10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 23 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad
23 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Navegaba en una lancha que se prendió fuego, se tiró a las aguas heladas de un lago y se salvó

El joven no dudó en abandonar la embarcación tras sufrir quemaduras leves. Fue en el Nahuel Huapi y todo se desató por una falla en el motor. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un joven logró salvarse este domingo luego de que la lancha en la que navegaba se incendiara en el lago Nahuel Huapi, a la altura de Península San Pedro, en Bariloche.

 

El hecho se produjo cerca de las 17:30, cuando la embarcación comenzó a prenderse fuego tras una falla en el motor y una posterior explosión que le provocó quemaduras leves.

 

Sin poder controlar las llamas, se arrojó al agua y nadó hasta la costa, donde fue asistido minutos después por otras personas que se encontraban en la zona. La lancha fue consumida por el fuego y terminó hundiéndose. El joven estuvo a punto de sufrir hipotermia dado que las aguas del lago estaban heladas. Pero por fortuna estaba cerca de la costa y fue atendido rápidamente.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Violento robo en el barrio Bella Vista de Esquel
2
 Ley Cazzu: México debate una reforma legal contra el abandono de los hijos
3
 Trevelin: nuevamente a disfrutar té galés con música y danzas celtas
4
 Proponen crear un fondo provincial para aliviar deudas con la tarjeta del Banco del Chubut
5
 La Cooperadora del Hospital Zonal Esquel convoca a su Asamblea Anual Ordinaria
1
 Chubut participó del Consejo de Seguridad Interior
2
 Trevelin organiza una paella solidaria para ayudar a los Bomberos Voluntarios
3
 Charla en Esquel: ¿Por qué la fecha de la Pascua cambia año tras año?
4
 Baja el petróleo y repuntan los mercados tras señales de distensión en Medio Oriente
5
 Regreso y presión: la agenda que espera a Milei
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -