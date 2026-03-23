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Por Redacción Red43

Tenía 12 años, construyó una hamaca para jugar, se enredó y murió ahorcado

Fue en el patio de su casa. Todavía no está claro cómo ocurrió la tragedia. Fue su madre la que se encontró con la tremenda escena. 
Por Redacción Red43

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Una lamentable tragedia ha golpeado a la comunidad de Nueva Francia, en el departamento de Silípica, Santiago del Estero. Un niño de apenas 12 años ha perdido la vida tras un accidente desafortunado ocurrido en el patio de su propia casa. 

 

El desafortunado accidente ocurrió cuando el niño, conocido por su espíritu aventurero y creatividad, decidió construir una hamaca para disfrutar de los días soleados en su patio. Utilizando una cuerda, ató la estructura improvisada a un árbol, pero lamentablemente ocurrió la tragedia. Por razones que todavía son objeto de investigación, el niño quedó atrapado en la soga, lo que provocó su muerte por asfixia.

 

Su madre, quien encontró la trágica escena, actuó de inmediato buscando trasladarlo con urgencia al Hospital Zonal de Loreto. Allí, los médicos de guardia intentaron reanimarlo, pero la gravedad del accidente había dejado al niño sin signos vitales. Esta situación dejó una cimera de desconsuelo en la familia, que ahora vive una dolorosa realidad.

 

Las autoridades judiciales han emprendido una investigación exhaustiva para esclarecer cómo ocurrieron los hechos. Personal de Criminalística ha sido asignado para realizar las inspecciones necesarias en el lugar y asegurarse de que todos los elementos necesarios para la reconstrucción del accidente sean considerados. Esto implica un análisis meticuloso sobre la instalación de la hamaca artesanal y cualquier otro elemento que pudiera haber incidido en el suceso mortal.

 

 

 

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