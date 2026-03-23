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Por Redacción Red43

Festival por los 23 años del “No a la Mina” en Esquel

Con música y arte, la comunidad conmemorará este 23 de marzo un nuevo aniversario de la histórica defensa del agua, con entrada libre y gratuita.
Por Redacción Red43

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Este 23 de marzo, la ciudad de Esquel celebrará el 23° aniversario del “No a la Mina” con un festival abierto a toda la comunidad en defensa del agua y el ambiente.

 

El encuentro se realizará desde las 20:30 en el Auditorio Municipal y contará con la participación de artistas locales como Ariel Manquipan, Santiago Masip, Zonckoihue y la Murga 5001 Rebeldes. La conducción estará a cargo de Diego Recagno.

 

La actividad busca reunir a vecinos y vecinas en una jornada de memoria, cultura y participación, recordando el histórico plebiscito de 2003 en el que la comunidad se manifestó mayoritariamente contra la megaminería. La entrada será libre y gratuita.

 

 

 

R.G.

 

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