Festival por los 23 años del “No a la Mina” en Esquel

Este 23 de marzo, la ciudad de Esquel celebrará el 23° aniversario del “No a la Mina” con un festival abierto a toda la comunidad en defensa del agua y el ambiente.

El encuentro se realizará desde las 20:30 en el Auditorio Municipal y contará con la participación de artistas locales como Ariel Manquipan, Santiago Masip, Zonckoihue y la Murga 5001 Rebeldes. La conducción estará a cargo de Diego Recagno.

La actividad busca reunir a vecinos y vecinas en una jornada de memoria, cultura y participación, recordando el histórico plebiscito de 2003 en el que la comunidad se manifestó mayoritariamente contra la megaminería. La entrada será libre y gratuita.

R.G.