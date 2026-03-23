Trevelin organiza una paella solidaria para ayudar a los Bomberos Voluntarios

La localidad de Trevelin será escenario de una importante iniciativa solidaria el próximo viernes 3 de abril, en el marco de Semana Santa, con la realización de una gran paella a beneficio de los Bomberos Voluntarios.

La actividad se desarrollará en El Rincón del Molino y comenzará a las 10 horas con propuestas recreativas, juegos y actividades para toda la familia. Se prevé que a las 13:30 se sirvan unas 500 porciones de paella, elaboradas con ingredientes de primera calidad y con el uso de azafrán de producción local, lo que aportará un sello distintivo al plato.

Para quienes no residan en Trevelin, la organización informó que habrá servicio de delivery, aunque será necesario realizar la compra anticipada y enviar los datos correspondientes vía WhatsApp.

El valor de la porción será de $25.000 en preventa y de $30.000 el día del evento. Las compras podrán efectuarse mediante transferencia al alias BVTrevelin, enviando luego el comprobante al número 2945-410097 junto con los datos de quien retirará la porción. También se podrá abonar en efectivo en el lugar.

El objetivo de la campaña es recaudar $10.000.000, que serán destinados a la adquisición de un camión forestal 4x4, clave para intervenir en zonas de difícil acceso y fortalecer la capacidad operativa del cuartel. El costo total de la unidad asciende a $80.000.000.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de distintos actores del sector privado y de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA).

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a sumarse y colaborar con esta causa solidaria, que busca fortalecer el equipamiento de quienes trabajan a diario por la seguridad de la población.

R.G.