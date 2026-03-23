Investigación sobre propaganda digital menciona a un exgobernador, que rechaza vínculos

Una red de al menos 15 canales de YouTube que se hacen pasar por medios de distintos países fue detectada difundiendo propaganda a favor de Delcy Rodríguez. Aunque los videos acumulan millones de reproducciones, su alcance no es genuino, ya que se impulsan a través de campañas de publicidad paga.



La investigación, realizada por Cazadores de Fake News, determinó que los supuestos conductores no son generados con inteligencia artificial, como se creía inicialmente, sino actores reales contratados en Argentina.



Los contenidos replican el formato de noticieros internacionales, con escenografías, placas y presentadores que hablan con distintos acentos para simular transmisiones desde países como México, Chile o Estados Unidos. Sin embargo, todos los participantes identificados residen en Argentina.



El objetivo es construir la apariencia de una red global de medios, aunque en realidad se trata de una estructura coordinada. La mayoría de las visualizaciones proviene de pauta publicitaria y no de audiencias orgánicas.



En cuanto al origen de la operación, la empresa F. G. Medios SA aparece vinculada a la difusión de los anuncios, aunque sostuvo que solo actuó como intermediaria en los pagos. Según distintas fuentes, la producción del contenido estaría relacionada con QSocial, una agencia asociada al exgobernador Martín Buzzi.



Ante la consulta de LA NACION, Martín Buzzi negó cualquier tipo de participación en la maniobra.



Aunque parte del contenido fue eliminado, la red continúa activa y los videos siguen circulando como publicidad, manteniendo un mensaje favorable al gobierno venezolano.

Fuente: LA NACIÓN

R.G.