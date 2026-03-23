Chubut participó del Consejo de Seguridad Interior

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, estuvo presente en la primera reunión del año del Consejo de Seguridad Interior, que se realizó en la ciudad de Córdoba, con el objetivo fortalecer políticas de seguridad pública y promover la coordinación entre Nación y provincias.

En representación de Chubut, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, participó del encuentro, intercambiando experiencias y destacando la importancia de estos acuerdos para fortalecer la seguridad en la provincia y garantizar la protección de los vecinos.

El encuentro fue encabezado por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, junto al ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y contó con la participación de autoridades provinciales de todo el país.

Firma de acuerdos

Durante la jornada, se firmaron convenios de colaboración y cooperación en materia de seguridad, que permitirán mejorar la articulación entre las distintas jurisdicciones y optimizar los recursos y estrategias para la prevención del delito y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El Gobierno del Chubut continúa trabajando de manera permanente en la planificación y ejecución de políticas de seguridad, consolidando la colaboración interinstitucional y la prevención como ejes centrales de su gestión.

R.G.