Baja el petróleo y repuntan los mercados tras señales de distensión en Medio Oriente

El precio internacional del petróleo registró una marcada baja este lunes luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara una pausa de cinco días en los ataques contra instalaciones energéticas de Irán. La decisión generó alivio inmediato en los mercados financieros globales.

El barril de crudo WTI llegó a caer cerca de 7,7%, ubicándose en torno a los 90 dólares, mientras que el Brent —referencia en Europa— retrocedió casi 10%, perforando momentáneamente la barrera de los 100 dólares.

En paralelo, las principales bolsas del mundo reaccionaron en alza. En Europa, los índices mostraron subas generalizadas, mientras que en Wall Street los avances rondaron entre el 1,8% y el 2,1%, impulsados principalmente por el sector tecnológico.

La reacción de los inversores responde a la primera señal concreta de desescalada desde el inicio del conflicto, que comenzó a fines de febrero y ya dejó miles de víctimas, además de una fuerte tensión en el mercado energético global.

Según explicó Trump, la pausa en los ataques está sujeta al avance de negociaciones con Teherán, aunque no se dieron precisiones sobre los canales diplomáticos. Aun así, el anuncio fue suficiente para modificar las expectativas en los mercados.

El conflicto había llevado al precio del petróleo a niveles cercanos a los 113 dólares por barril, con un incremento significativo respecto al inicio de las hostilidades, en un contexto agravado por el cierre del estratégico estrecho de Ormuz.

Pese al alivio parcial, la tensión en la región persiste. Tanto Irán como Israel mantienen posturas firmes y continúan las advertencias cruzadas, lo que mantiene en alerta a los mercados internacionales ante una posible escalada.

R.G.