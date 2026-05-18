Viernes, me voy para el baile: El Negro Tecla llega a Esquel

Giuliano Alesio Rover, artísticamente conocido como “El Negro Tecla”, es un cantante de cumbia argentino.

Su historia es un testimonio de cómo el talento genuino puede llevar a un artista desde el anonimato hasta la cima de la música.

Este viernes 22 de mayo luego de las 00 horas, se presentará en Ver Disco Club, un espectáculo para mayores de 17 años y con un valor de 12 mil pesos de entrada anticipada.

Originario de Las Heras, Mendoza, Giuliano tuvo un futuro prometedor en el fútbol antes de enfrentar una lesión que cambió su vida. Canalizó su frustración en la música, creando canciones con una vieja computadora, un teclado y un micrófono USB en la intimidad de su habitación. Su música, una fusión única de cumbia y RKT con letras que reflejan la vida nocturna argentina, capturó la atención de los artistas de la escena argentina.

“El Negro Tecla” se convirtió en una sensación en TikTok, y sus éxitos se dispararon en todas las plataformas de streaming, acumulando más de 100 millones de reproducciones sumando Spotify y YouTube. Sus temas ya han escalado también los charts en Uruguay y Paraguay, llevando su sonido a nuevos horizontes.