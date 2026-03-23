Chubut mantiene abierta la convocatoria para las Residencias del Equipo de Salud 2026

El Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Salud, confirmó que el proceso de inscripción para las Residencias del Equipo de Salud de Chubut 2026 continúa vigente. Esta convocatoria está dirigida tanto a médicos como a otros profesionales del área sanitaria de todo el país que busquen completar su formación de posgrado en los hospitales de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Rawson y Sarmiento. Hasta el momento, el Departamento de Residencias ha registrado un total de 64 inscriptos, reflejando un marcado interés en las diversas especialidades médicas y no médicas disponibles en la región.

La oferta académica es amplia y abarca disciplinas críticas para el sistema sanitario. Entre las residencias médicas se destacan pediatría, medicina general, tocoginecología, clínica médica, emergentología, terapia intensiva, psiquiatría y neonatología, además de especialidades como cirugía general, ortopedia y traumatología, anestesiología y neumonología postbásica. Asimismo, el llamado incluye residencias multiprofesionales en Salud Mental Comunitaria y Epidemiología, junto a programas específicos de enfermería en cuidados críticos y salud pública, farmacia hospitalaria y bioquímica.

Para formalizar la postulación, los interesados deben enviar un correo electrónico a residenciassalud@chubut.gob.ar antes del cierre del 31 de marzo. En dicha comunicación, los aspirantes deben adjuntar la documentación requerida e indicar la especialidad elegida y la sede donde realizarán el examen presencial. Las sedes habilitadas para la evaluación, que tendrá lugar el próximo 27 de abril a las 8 horas, son Rawson, Comodoro Rivadavia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El proceso de selección consiste en un examen escrito bajo la modalidad de opción múltiple con 50 preguntas. Quienes alcancen o superen el 60% de respuestas correctas pasarán a una instancia de entrevista virtual. El orden de mérito final para la adjudicación de cargos se establecerá combinando el promedio general de la carrera (incluyendo aplazos), el puntaje del examen y el desempeño en la entrevista. Según el cronograma oficial, la toma de cargos inicial está prevista para el 1 de junio, con instancias posteriores de readjudicación en julio y agosto.

Formarse en el sistema de salud de Chubut conlleva beneficios significativos para el profesional. Además de contar con espacios formativos acreditados por el Ministerio de Salud de la Nación, la provincia asegura la inserción laboral una vez finalizada la residencia mediante la reserva del cargo. Los residentes gozan de todos los beneficios sociales, como obra social, aportes jubilatorios, seguros y un adicional por vivienda. Asimismo, el tiempo de residencia se reconoce como antigüedad al momento del pase a planta, lo que favorece el ascenso en la categoría de la carrera sanitaria provincial.