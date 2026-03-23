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Por Redacción Red43

Día Meteorológico Mundial: una fecha para reflexionar sobre el clima y el ambiente

Cada 23 de marzo se conmemora la creación de la Organización Meteorológica Mundial, un organismo importante en el estudio del clima, el agua y la concientización ambiental a nivel global.
Por Redacción Red43

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El 23 de marzo se celebra el Día Meteorológico Mundial, en recuerdo de la fundación de la Organización Meteorológica Mundial en Ginebra en 1950. Esta entidad, que forma parte de las Naciones Unidas, tiene como objetivo coordinar el trabajo entre los países para el estudio del clima, los recursos hídricos y la protección del medio ambiente.

 

La OMM está integrada por 192 Estados y desarrolla investigaciones sobre temas clave como la contaminación del aire, el cambio climático, el deterioro de la capa de ozono y la predicción de fenómenos meteorológicos extremos, como tormentas tropicales.

 

Además, el organismo cumple un rol fundamental en la difusión de información precisa y oportuna, tanto para la población en general como para sectores estratégicos, contribuyendo a la prevención de riesgos y a la toma de decisiones.

 

En este marco, la fecha busca generar conciencia sobre la importancia de comprender los fenómenos meteorológicos y su impacto en la vida cotidiana, así como también promover el compromiso global con el cuidado del ambiente.

 

 

 

R.G.

 

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