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Por Redacción Red43

Insólito: El barrabrava de River que vende indumentaria del club desde la cárcel y a través de redes sociales

Alan Schlenker está preso en la Unidad 6 de Rawson cumpliendo cadena perpetua por un asesinato. Inauguró un sitio web y desde la celda ofrece distintos productos vinculados a la hinchada. 
Por Redacción Red43

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Desde la Unidad 6 de Rawson, Alan Schlenker, exlíder de la barrabrava de River Plate, promocionó en redes sociales la venta de indumentaria vinculada a Los Borrachos del Tablón (foto de arriba), denominación con la que se conoce a la hinchada organizada del club millonario.

 

La comercialización se realiza a través del sitio web www.losborrachosdeltablon.com.ar, donde se ofrecen distintos productos relacionados con la identidad simbólica de esa agrupación.

 

Schlenker permanece detenido en Rawson, donde cumple una condena a prisión perpetua por el homicidio de Gonzalo Acro, ocurrido en 2007 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mencionado barra también pudo realizar su casamiento dentro del penal con invitados especiales y una importante fiesta no muy frecuente en la cárcel de máxima seguridad de la capital provincial. (foto abajo)

 

En una publicación realizada en su cuenta de Instagram, Schlenker difundió una nueva línea de remeras con el número 14 en la espalda, al que vinculó con el apodo “el borracho” en la quiniela. En el mismo mensaje, sostuvo que ese número tiene un valor representativo dentro de Los Borrachos del Tablón y afirmó que está presente en banderas, bombos y estandartes de la agrupación.

 

Además, recordó que durante su etapa al frente de la barra los jugadores entregaban juegos de camisetas a la hinchada al finalizar cada campeonato, y aseguró que las que llevaban el número 14 eran especialmente valoradas.

 

En su publicación, también describió las características de la prenda promocionada: una remera con la bandera argentina en la parte inferior de la espalda, tipografía gótica y símbolos distintivos de la barra, como la damajuana y la banda roja. Finalmente, indicó que el producto se encuentra disponible en el sitio web mencionado y que se realizan envíos a todo el país.

 

 

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