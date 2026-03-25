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25 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

“Tengo mucha emoción por ir a representar a Chubut”

Martina Suarez es la única esquelense que clasificó en Escalada para los Juegos de la Integración Patagónica
Por Redacción Red43

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Tiene el deseo que todos sus familiares y amigos “le tiren” la mejor onda para lo que viene. Claro que, según ella, podía haber dado más en el clasificatorio que se hizo en Esquel. Sabe que en Rio Gallegos podrá rendir mejor y también se prepara para el Nacional de Escalada en Esquel. Mucha competencia en tan poco tiempo.

 

Martina Suarez destacó esos momentos que son de mucha ansiedad cuando conocen el muro de escalada minutos antes de la competencia.

 

“Es un momento de nervios, pero en verdad también de mucha tranquilidad, porque al ver las paredes vos sabes que movimientos debes hacer y que no. Es toda una estrategia. Y la visualización es una técnica que los competidores necesitamos porque a través de esas visualizaciones ponemos en práctica el ejercicio”.

 

La familia de Martina hace un esfuerzo enorme para que esta jovencita compita al más alto nivel. De hecho, tendrá dos competencias con apenas una semana de descanso y, por suerte, la familia acompaña y apuntala. “Y Lo que más quiero es que me vaya super bien”.

 

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