Chubut abre las preinscripciones para el programa "Desarrollo Emprendedor 2026"

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, informa que ya se encuentra abierta la preinscripción para la edición 2026 del “Encuentro Empresarial de Jóvenes y Adultos: Desarrollo Emprendedor”, una propuesta que promueve la participación activa de estudiantes en experiencias vinculadas al mundo del trabajo y el desarrollo local.

El encuentro cuenta con una trayectoria de casi dos décadas en el sistema educativo provincial, consolidándose como un espacio de referencia para el fortalecimiento de habilidades emprendedoras en estudiantes del Nivel Secundario y de los Centros de Formación Profesional.

La iniciativa busca acompañar a los estudiantes en la construcción de proyectos productivos y sociocomunitarios, favoreciendo la adquisición de herramientas clave como la planificación, el análisis del contexto y la innovación. En este sentido, se promueve el desarrollo de competencias fundamentales para la inserción laboral, en un escenario donde las pequeñas y medianas empresas representan un motor central de la economía.

A lo largo del proceso, los proyectos se gestan en el aula con el acompañamiento de docentes asesores, atravesando distintas etapas de desarrollo hasta su presentación en instancias de evaluación e intercambio. Estos encuentros no solo permiten visibilizar el trabajo realizado, sino también generar redes entre instituciones, equipos educativos y comunidades.

Cronograma y modalidad de participación

La convocatoria está destinada a escuelas secundarias de todas las modalidades y a Centros de Formación Profesional que desarrollen propuestas junto a sus estudiantes. La preinscripción será virtual y se realiza desde el formulario disponible en el sitio oficial del Ministerio: https://chubut.edu.ar/emprendedores

En esa línea, el cronograma previsto para la edición 2026 es el siguiente: del 10 al 14 de agosto se realizará la instancia zonal, en tanto que del 28 de septiembre al 1º de octubre tendrá lugar la instancia provincial, ambas en modalidad virtual.

En cada etapa, los proyectos serán evaluados por equipos de valoradores, promoviendo instancias de intercambio y retroalimentación que enriquecen el aprendizaje y fortalecen las propuestas presentadas.

Para consultas, las instituciones interesadas podrán comunicarse a través del correo electrónico: emprendedores@chubut.edu.ar













M.G