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25 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Cushamen ya emite Licencias Nacionales de Conducir

La nueva dependencia cuenta con recepción, sala de exámenes y pista de pruebas. El servicio busca facilitar el trámite a los pobladores de la zona rural, especialmente ante las dificultades de traslado durante el invierno.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, inauguró el primer Centro de Emisión de Licencias de Conducir (CELS) en la comuna rural de Cushamen. Su puesta en funcionamiento implica un avance en términos de descentralización, accesibilidad y cercanía del Estado, garantizando condiciones más equitativas a comunidades alejadas de grandes centros urbanos.

 

La nueva dependencia representa un hecho trascendental para pobladores de la comuna rural quienes, hasta esta habilitación, debían trasladarse a otras ciudades para realizar el trámite, afrontando costos económicos y dificultades adicionales, especialmente durante la época invernal.

 

El jefe comunal de Cushamen, Omar González, recibió su Licencia Nacional de Conducir, convirtiéndose en el primer poblador en obtenerla en el nuevo Centro Emisor.

 

Modernización y accesibilidad

 

La iniciativa se enmarca en un proceso de modernización administrativa, ya que las licencias emitidas cuentan con homologación nacional, conforme a los estándares establecidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

 

Las instalaciones cuentan con un área de recepción al público, oficinas de gestión administrativa, una sala destinada a exámenes teóricos y un espacio exterior acondicionado para la realización de las evaluaciones prácticas.

 

De esta manera, el Gobierno del Chubut continúa fortaleciendo políticas públicas orientadas a ampliar derechos, acercar servicios esenciales y mejorar la calidad de vida de los vecinos en cada rincón de la provincia.




M.G

 

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