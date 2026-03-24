Pirámides está que arde con amenazas, violencia de género e insultos frente al municipio

El secretario General de ATE Puerto Madryn, Roberto Cabeda, tiene prohibido acercarse a la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Puerto Pirámides, María Ángela Flores; por la denuncia en su contra sobre violencia de género. Así lo resolvió la jueza penal Carla Flores, a pedido de la fiscal María Eugenia Vottero, ante la presentación que realizó la funcionaria municipal el viernes 20 de marzo.

Los incidentes comenzaron ese día durante una manifestación llevada a cabo por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en las oficinas de la Municipalidad de Puerto Pirámides, por lo que ellos consideraban “despidos arbitrarios” lo que, según las autoridades municipales, se trataría del vencimiento de los contratos que se celebran para que el Municipio pueda cubrir el exceso en los servicios que se provoca con la llegada de turistas en los meses de verano.

Según explicaron, “es habitual que, durante los meses de verano, la Municipalidad de Puerto Pirámides deba contratar personal temporario para atender el exponencial crecimiento en los servicios a prestar, producto de la llegada de turistas, situación ésta que perdura hasta el mes de Marzo, fecha en que vencen aquellos contratos, y la Municipalidad vuelve a su actividad habitual”.

Contrariamente, este proceder para ATE representa “despidos arbitrarios y violencia laboral”, motivo por el cual declararon estado de alerta, movilización y retención de servicio durante el pasado viernes 20 de marzo.

Ese día y en el marco de la protesta, un grupo de aproximadamente 15 personas ingresó aproximadamente a las 11,30 horas al edificio municipal “generando un contexto de presión y hostilidad”, según sostiene la resolución judicial.

En tales circunstancias, y ante la ausencia del Intendente Jorge Perversi que se encontraba realizando gestiones en la capital de la provincia, el líder de la manifestación Roberto Cabeda comenzó a increpar a la secretaria de Gobierno María Ángela Flores diciendo, según sostiene la resolución judicial: “María se encuentra sola”, “decí que María es mujer porque si fuera hombre ustedes la cagan a trompadas, aunque igual la podrían cagar a trompadas”.

La denuncia también hace mención de otras hostilidades que partieron de la boca del delegado Cabeda y de otra manifestante llamada Andrea Rosales dirigidas a la Secretaria de Gobierno diciendo: “mejor que se vaya a limpiar piso que eso lo hacía bastante bien”.

Andrea Rosales, también denunciada por violencia de género, es la secretaria del Concejo Deliberante local, quien en ese momento se encontraba en horario de trabajo, desconociéndose si contaba con el permiso de la Presidenta del Cuerpo para retirarse.

La medida judicial ordenó la prohibición de acercamiento y contacto absoluto (por cualquier medio, ya sea personal, telefónico, redes sociales, mensajes o por interpósita persona) de Roberto Cabeda, hacia la señora María Ángela Flores por el plazo de treinta días y en un radio de 200 metros.

Por su parte, el intendente Jorge Perversi manifestó “su más enérgico repudio a los hechos” asegurando que la Secretaria de Gobierno “fue víctima de una agresión de carácter violento, agraviante e intimidante” por lo que “se avanzará con las acciones legales tanto penales como administrativas que correspondan”.