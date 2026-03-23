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Por Redacción Red43

Funcionaria condenada por beneficiar a su pareja con contrataciones del Estado

Se trata de Carolina Pardo Said quien se desempeñaba en el departamento compras del ministerio de Seguridad. Un año en suspenso e inhabilitación perpetua. 
Por Redacción Red43

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Un tribunal escabinado de Rawson condenó por unanimidad a Carolina Pardo Said por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. La sentencia incluye un año de prisión en suspenso, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el pago de costas judiciales y el cumplimiento de pautas de conducta. El tribunal estuvo integrado por los jueces Jorge Novarino, Eve Ponce y Laura Martini, junto a dos ciudadanos de Rawson que participaron como jurados.

 

El fallo se dio a conocer el jueves en la Oficina Judicial local, en presencia de la imputada, su abogado defensor Diego Cruceño, el fiscal general Omar Rodríguez y la funcionaria de fiscalía Analía Acuña.

 

Durante el juicio oral y público, la fiscalía logró probar que Pardo Said, en su rol como jefa del Departamento de Compras del Ministerio de Seguridad del Chubut, intervino en procesos de contratación que beneficiaron directamente a su pareja, Vicente Andrés García.

 

Las contrataciones incluyeron trabajos de reparaciones mecánicas, refacciones edilicias y servicios eléctricos destinados a dependencias oficiales. Según se estableció en el proceso, el monto total de las operaciones superó el millón de pesos.

 

 

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