Edil de Trelew Belén Baskovc y el trabajo gratis: “Hay concejales que no saben hablar"

La edil de Trelew Belén Baskovc hizo referencia a los dichos del gobernador Nacho Torres respecto que para mejorar la calidad legislativa, los concejales de la provincia no deberían cobrar sueldo. Dijo que ella lo apoyaría porque "hay concejales que no leen los proyectos o no saben hablar ante un medio de comunicación".

Este jueves, luego de la sesión del Concejo Deliberante de Trelew, la edíl Belén Baskovc del Bloque Hacemos Trelew, se refirió a los dichos del gobernador Nacho Torres respecto a que los ediles deberían trabajar ad honorem. “Es algo a evaluar y discutir por el Poder Legislativo”.

Baskovc consideró “creo que, si eso sirve para generar calidad legislativa, uno no tendría problema en acompañarlo, pero hay que dar un debate un poco más profundo. No me quedo con las formas, sino con la cuestión de fondos, si esto serviría para que haya mayor nivel en los concejales”.

Dijo que en cuanto a su experiencia se ha cruzado con concejales que “no leen los proyectos, no saben hablar ante un medio de comunicación, que es muy importante saber informar cuando uno es legislador”. Y reiteró “si todo esto apunta a mejorar la calidad legislativa, yo no tendría problema en acompañar al gobernador, pero es un debate que debe dar el Poder Legislativo, que es autónomo”.

“Yo he escuchado a muchos vecinos que ahora manifiestan que tal vez no debería cobrar a nadie, ni al Poder Legislativo, ni al Ejecutivo, ni al Judicial. Pero es un debate que hay que darlo, lo pide la ciudadanía y hay que tener fundamento para posicionarse en un sí o en un no”, manifestó.

Fuente: Jornada