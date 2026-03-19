Torres en el centro de la escena del PRO: Participó de la cumbre encabezada por Macri

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se posicionó como uno de los protagonistas de la cumbre del PRO que encabezó Mauricio Macri en Parque Norte, en un encuentro marcado por tensiones internas y definiciones estratégicas de cara al futuro político del espacio.

La reunión del Consejo Nacional del PRO reunió a referentes de todo el país en un contexto complejo, atravesado por la relación con el gobierno de Javier Milei y el debate sobre el rumbo electoral hacia 2027.

Torres, entre las figuras con proyección nacional

La presencia de Torres en el encuentro no es menor. El mandatario chubutense forma parte del grupo de dirigentes con peso territorial que buscan incidir en la reconstrucción del partido tras la irrupción de La Libertad Avanza.

Sin embargo, dentro del espacio también existen miradas críticas sobre el rol de los gobernadores. Algunos sectores del PRO consideran que mantienen una postura más cauta frente a la Casa Rosada, en parte por la necesidad de sostener la relación institucional y el flujo de recursos.

En ese marco, Torres aparece como un dirigente con proyección, aunque condicionado por los equilibrios internos del partido.

Un PRO en tensión y sin definiciones claras

La cumbre liderada por Macri busca reordenar al PRO, que intenta recuperar protagonismo político tras perder centralidad en el escenario nacional.

Pese a las expectativas, no se esperan anuncios contundentes sobre candidaturas para 2027. Por el contrario, el objetivo principal es evitar rupturas internas y sostener una estrategia que no rompa el vínculo con el gobierno nacional.

Dentro del partido conviven dos posturas: quienes impulsan una mayor autonomía política y quienes prefieren mantener una alianza táctica con el oficialismo libertario.

Relación con Milei y escenario abierto

En medio de cuestionamientos al gobierno nacional por distintos frentes, Macri optó por un discurso moderado, evitando confrontaciones directas con Milei.

Esta estrategia también impacta en los gobernadores del espacio, como Torres, que deben moverse en un delicado equilibrio entre respaldar algunas políticas nacionales y defender los intereses de sus provincias.

La cumbre en Parque Norte, que reúne a más de 600 dirigentes, expone así un PRO en proceso de redefinición, donde figuras como el gobernador de Chubut buscan consolidar su lugar en un tablero político todavía incierto.

O.P.