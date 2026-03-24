30 equipos participarán en la Copa Challenguer de Fútbol Infantil Femenino

Durante el último día de inscripción, se sumó un equipo de Gualjaina para la categoría 2016-17-18 y, de esta manera, serán 30 los equipos que tomarán parte de este torneo de futsal infantil femenino que se jugará durante Semana Santa en Esquel.

Organizado por el Club Social y Deportivo Lala Gym, la tercera edición de la Copa Challenguer se jugará desde el viernes 3 al domingo 5 de abril en dos espacios de manera simultánea: el Gimnasio Municipal de Esquel y el SUM de la Escuela 112.

“Para este año nosotros sumamos una categoría más teniendo en cuenta el crecimiento del fútbol femenino, que viene en alza y que cada vez arrancan a edades más tempranas, entonces la propuesta es arrancar desde la categoría promocional 2016-2017-2018”, lo destacó María Laura Hernández, ideóloga de Lala Gym, a este medio.

Después habrá tres categorías netamente competitivas, una 2014-2015; otra 2012-2013 y la categoría central del torneo que es la 2010-2011, una especie de Sub15.

Precisamente en la categoría más grande jugarán en total de nueve equipos: Austral de Esquel, Juventus de Trelew, Escuela Fútbol Infantil de Rio Mayo, JM de Comodoro Rivadavia, Vikingas de Epuyén, CSYD Paso de Indios, Fontana de Trevelin, Torino de El Bolsón y Lala Gym de Esquel.

En la divisional 2012/13 se anotaron otros diez equipos y ellos son: Frontera de Lago Puelo, Juventus de Trelew, Las Leonas de Rio Pico, JM de Comodoro Rivadavia, Vikingas de Epuyén, CSYD Paso de Indios, Fontana de Trevelin, Municipalidad de Gobernador Costa, San Martín de Esquel y Lala Gym de Esquel.

Por su parte, en la categoría 2014/15, participarán seis equipos: JM de Comodoro Rivadavia, Las Leonas de Rio Pico, CSYD Paso de Indios, Entre Amigos de Esquel, San Martín de Esquel y Lala Gym de Esquel.

Para completar la información, debemos señalar que, en la categoría más chica, que será recreativa en su desarrollo, jugarán JM de Comodoro Rivadavia, Las Leonas de Rio Pico, Las Panteras de Comodoro Rivadavia y Lala Gym de Esquel.

Dicho torneo tendrá la cobertura especial de este medio y muchos de los partidos serán transmitidos a través del canal de YouTube https://www.youtube.com/@ElChavoOrtiz/streams