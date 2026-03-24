Trevelin: Acto por la Memoria, la Verdad y la Justicia

El acto fue presidido por el intendente Héctor Ricardo Ingram y contó con la presencia de la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Claudia Garitano; los concejales Gustavo Gallardo, Emilia Méndez, David Arakawa, Diana Sbil Maripan, Facundo Pais y Marisol Salazar; junto a secretarios, directores y coordinadores del Departamento Ejecutivo Municipal. También acompañaron el presidente de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios, Rubén Oliva; Graciela Rojana, de la Red por la Identidad; el comisario Federico Fedrizzi, de la Comisaría de Trevelin; y Néstor Cabeza, de la Cooperativa 16 de Octubre. Estuvieron presentes además los exintendentes Juan Garitano y Juan Carlos Mantenga.

Participaron instituciones educativas de todos los niveles con sus respectivas banderas de ceremonia: las escuelas N° 37, 57, 166, 1038, 107, 740, 1723, 1745 y 7724, junto a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Trevelin, Residentes Chilenos y la Comisaría de Trevelin, Policía del Chubut.

El acto se vio atravesado por un profundo minuto de silencio en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado, acompañado por la mención en voz alta de vecinos y vecinas desaparecidos.

Estudiantes de la Escuela Secundaria N° 705, Ilhuen Nolasco y Salomé López Rey, junto a la profesora Micaela Vázquez, aportaron la voz de las nuevas generaciones. Año a año, los estudiantes trabajan esta fecha en las aulas para mantener viva la memoria y generar espacios donde los jóvenes puedan reflexionar y expresar sus miradas sobre uno de los períodos más oscuros de nuestra historia.

También brindó unas palabras Graciela Rojana, en representación de la Red por la Identidad, quien valoró la participación de los jóvenes y destacó que las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo estarían orgullosas: “los pañuelos florecieron”.

Uno de los momentos centrales fue el mensaje del intendente Héctor Ingram, quien expresó:

“Hoy, al conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, sentimos el peso de una ausencia que nunca dejó de doler”.

En su discurso, el mandatario remarcó que “recordar no es quedarse atrapados en el pasado. Recordar es un acto de responsabilidad colectiva. Es entender que lo ocurrido no puede repetirse” y subrayó: “Es defender la democracia todos los días”.

Asimismo, señaló: “Han pasado 50 años. Y sin embargo, para quienes perdieron a un ser querido, el tiempo no ha sido suficiente. Porque hay dolores que no prescriben”.

En un momento especialmente significativo para la comunidad, Ingram sostuvo: “Trevelin necesita saber dónde está Elvira Cayul, porque mientras ella no esté, nuestra historia está incompleta”.

El intendente también destacó la lucha de las familias y organismos de derechos humanos: “Han transformado el dolor en memoria, la ausencia en búsqueda y la injusticia en reclamo”, y concluyó: “Mientras haya memoria, hay conciencia. Y mientras haya conciencia, hay futuro”. Además, cerró con una definición contundente: “seguir buscando es una forma de amor”.

En el marco del acto se presentaron dos placas conmemorativas: una por parte de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, encabezada por el intendente Ingram y la presidenta del HCD, Claudia Garitano; y otra impulsada por el Partido Justicialista local, representado por su presidenta Araceli Painenao, junto a Juan Garitano, exintendente e hijo del intendente Ignacio Garitano, que se encontraba en funciones durante la última dictadura militar. Dichas placas serán colocadas en la Plazoleta de la Memoria de Trevelin.

La Escuela Primaria N° 57 presentó una intervención en la Plaza Coronel Fontana, vinculando el espacio público con la construcción de la memoria a través de acciones concretas.

El arte tuvo un lugar central en la jornada. Se presentó la intervención de danza “Encontrarte para encontrarme”, a cargo de Natalia y Marco, y se destacó especialmente el trabajo del taller de fieltro del barrio Malvinas, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Social y coordinado por Idalea, de “Ruiseñora Fieltro”. Las producciones formaron parte de la campaña “Florecerán Pañuelos”, una propuesta simbólica que invita a mantener viva la memoria a través del arte comunitario. En este marco, también se realizó la entrega de un cuadro al intendente Héctor “Cano” Ingram con una de las piezas del taller, realiza por Ana Ancaten.

Trevelin volvió a decir, con fuerza y en comunidad: Nunca Más.