Un ladrón goloso quería llevarse más de 50 mil pesos en chocolate sin pagar

Un joven de 24 años, con ganas de comer algo dulce, fue demorado el lunes por la tarde en Comodoro Rivadavia tras intentar robar chocolates en un supermercado. El episodio se registró cerca de las 19:10 en el comercio, ubicada sobre avenida San Martín al 100.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría Seccional Primera, la maniobra fue advertida por un empleado de seguridad del comercio, quien realizaba el monitoreo de las cámaras.

El joven fue interceptado en la salida por el personal de seguridad, que logró retenerlo hasta la llegada de la Policía. Posteriormente, fue trasladado a la dependencia para su identificación.

Entre los elementos secuestrados se encontraron seis chocolates marca Cofler, con un valor total estimado en53.700 pesos, según detallaron las autoridades.

En ese marco, el joven recuperó la libertad ambulatoria alrededor de las 19:50, minutos después de su aprehensión.