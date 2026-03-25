Alianza internacional para proteger la sanidad de los bosques nativos

El Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) encabeza una colaboración científica de alcance internacional con la Universidad de Purdue, orientada al estudio de patógenos en especies nativas. El equipo de trabajo, integrado por los doctores Belén Pildain, Lucía Molina y Mario Rajchenberg, enfoca sus esfuerzos en el hongo Taphrina entomospora. Este patógeno afecta a ejemplares de lenga y ñire, generando deformaciones en sus hojas que limitan la fotosíntesis y deterioran la salud general del bosque.

La investigación se desarrolla en conjunto con el laboratorio de Catherine Aime en Estados Unidos, un espacio de referencia mundial en el estudio de hongos. El proyecto busca superar las descripciones morfológicas previas para alcanzar la secuenciación del genoma completo del patógeno, aportando datos moleculares inéditos sobre su evolución. Esta línea de estudio, que forma parte del plan de carrera de la Dra. Molina en el CONICET, contempla una estancia de investigación en el país del norte durante el mes de junio para profundizar las tareas de laboratorio.

Bajo el concepto de “holobionte”, el estudio analiza al árbol y sus microorganismos como una unidad funcional, evaluando cómo la presencia del hongo altera el equilibrio de las comunidades microbianas asociadas. Esta alianza estratégica no solo permite acceder a tecnologías de secuenciación de alto costo, sino que también fortalece el desarrollo científico local, ya que el procesamiento y análisis de los datos finales se realizará íntegramente en las instalaciones del CIEFAP.

E.B.W.