Rawson: habilitan el pago de facturas de servicios con Patagonia 365 en hasta 6 cuotas

El Banco del Chubut y la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Rawson Ltda. anunciaron este miércoles 25 la habilitación de la tarjeta Patagonia 365 como medio de pago para las facturas del servicio.

La principal novedad de este acuerdo es que los usuarios podrán optar por financiar sus consumos en hasta 6 cuotas sin interés, de acuerdo a las condiciones vigentes de la entidad bancaria. Esta modalidad responde a una demanda sostenida de la comunidad y ya se encuentra operativa a partir del día de hoy.

Para garantizar la puesta en marcha de este beneficio, el Banco del Chubut proveyó a la Cooperativa de terminales de cobro electrónico (POS) de la red Getnet. Esta infraestructura permite la implementación inmediata del nuevo medio de pago en las cajas de la entidad de servicios.

Ángel Nurchi, subgerente de Negocios y Marketing del Banco del Chubut, valoró el alcance de la medida: “Sabemos que era una opción muy esperada por los usuarios, por eso celebramos poder acercar esta alternativa de pago. Seguimos trabajando para facilitar el uso de Patagonia 365 en la vida cotidiana de los chubutenses”.







M.G