El grupo Delirio Escénico presenta "Criatura" este sábado en el Centro Melipal

El grupo teatral Delirio Escénico presentará este sábado 23 de mayo a las 21:00 horas su más reciente producción titulada "Criatura" en las instalaciones del Centro Cultural Melipal. Los hacedores culturales Lucas —profesor de teatro egresado de la Escuela Roberto Garza de la Ciudad de Córdoba— y Julieta Caravaggio —profesora de teatro en el nivel secundario y superior— brindaron detalles sobre el origen del elenco, las características de su lenguaje escénico y los objetivos pedagógicos y sociales que guían su trabajo en Esquel.

Instalados en la ciudad desde 2017, los integrantes de la agrupación explicaron el proceso de conformación del espacio independiente: "Nosotros antes éramos como elenco concertado, nos presentábamos sobre todo en el festival de Chubut de la provincia... y nos formamos acá como Delirio Escénico en el 2021, arrancamos junto con Male Márquez, nosotras tres, y creando nuestra primera obra que sería 'Lo que no se ve' (...) Después continuamos con nuestra segunda producción, que es 'Fin del Karma', dirigido por Juli. Ahí también hicimos 'Las Idiotas', 'Casa Seca', dirigido por mí. Y ahora estamos presentando lo que sería 'Criatura', nuestra nueva producción".

Con el paso de los años, el equipo técnico y artístico sumó nuevos integrantes para consolidar su estructura actual. "En escena está Juli Caravaggio junto con Mikey Álvarez, una persona que viene trabajando con nosotros hace un montón de tiempo, que también se incorporó al grupo, junto con Gustavo Pérez, que nos hace la técnica, y así se fue agrandando el grupo y construyendo Delirio Escénico en estos últimos años", puntualizaron.

Respecto a la identidad estética de la propuesta, los directores enfatizaron que el colectivo se caracteriza por la experimentación y el teatro físico, minimizando el uso de recursos escenográficos materiales para priorizar la labor del intérprete:



"Básicamente nosotros somos como muy curiosas, es un teatro de mucha investigación, entonces hemos escrito la mayoría de nuestras obras, y si no, hemos adaptado (...) Esta obra 'Criatura' es del autor Eugenio Grifero, que es argentino. Tomamos esta obra 'Criatura', que era un unipersonal, y nosotros, bueno, Lucas, creó un personaje aparte que acompaña a esta criatura en su andar".



"En realidad no es una criatura en particular, sino es la historia de diferentes criaturas que viven la vida como pueden, digamos, y se va cambiando la corporalidad, porque nosotros hacemos un teatro muy físico, en donde el laburo está puesto sobre todo en el intérprete, quien habita la escena, no es tanto los elementos y los objetos, sino es como lo trabajamos físicamente y en cuanto a los estados. Entonces traemos a mención en la escena a diferentes criaturas que quieren contar su historia, junto con una diosa, quien acompaña a esta criatura en todo el viaje".

Los realizadores explicaron que la puesta busca generar una experiencia particular en el espectador, distanciándose del concepto tradicional de entretenimiento comercial: "Suma a nuestros proyectos de investigación (...) del trabajo corporal, de la experimentación sobre la escena, del universo sonoro, y bueno, siempre estamos como tratando de provocar nuevas experiencias (...) Animarse, por ahí no hacemos el tipo de teatro que te divierte... entendimos que también te puede entretener, pero no el tipo de divertimento".

A partir de su experiencia docente en escuelas secundarias, los miembros de Delirio Escénico señalaron que su búsqueda artística está ligada a un posicionamiento social que busca desmitificar el acceso al teatro como un consumo exclusivo de sectores determinados:



"A nosotros como grupo nos gusta denunciar, nos gusta denunciar por ejemplo los seres que no tienen voces, o que no pueden hablar, y que te vayas con una reflexión de eso. Otra cosa también, nosotros trabajamos en escuela secundaria, entonces siempre pensamos el teatro como algo económico, que la persona pueda venir, y no solamente venir a ver teatro o una obra, sino decir 'bueno, de ahí se puede ir a tomar una birra, se puede ir a comer una pizza, se puede ir a charlar con alguien'".



"Digamos que podés hacer las dos cosas, no que tengas que elegir entre 'voy a ver una obra o salgo con mi amigo' (...) Entonces los precios son súper económicos, siempre estamos dispuestas a escuchar quien necesita ser invitado. De hecho, nosotras no tenemos sala de teatro, nos manejamos mucho en el Melipal... porque hace nueve años que nos alberga... Lo importante es tener gente y que la gente se vaya con una idea o una reflexión... que el teatro no se vuelva algo de elite, algo privilegiado que no pueda alcanzar, sino que sea de pueblo, nosotros creemos mucho en el teatro popular".

En este sentido, informaron que la función del sábado contará con un componente pedagógico mediante la asistencia de estudiantes del Instituto de Formación Docente N° 818, quienes concurrirán en el marco de sus espacios curriculares para analizar la obra y trabajarla posteriormente en clase.

Las reservas de localidades pueden realizarse comunicándose al teléfono celular de Lucas (351-665-4302), donde se encuentran disponibles diferentes promociones económicas. Asimismo, el grupo dispone de sus canales oficiales en redes sociales mediante el usuario @delirioescenicoteatro en Instagram y su perfil en Facebook para consultas y difusión de futuras funciones.

