“No pensé que iba a lograr algo así”

La buena noticia es que Axel Alarcón Daher clasificó para el Mundial de Oceanman que tendrá lugar en República Dominicana en el mes de noviembre.

La mala noticia, es que tendrá que bancarse todo el viaje solo. Viaje, alojamiento, comidas y gastos varios.

Y no falta tanto tiempo para juntar el dinero.

El Mundial de Aguas Abiertas de Oceanman se llevará a cabo desde el 9 al 15 de noviembre en Miches, República Dominicana y Axel no puede perder esas oportunidades.

Habrá que trabajar y mucho para cumplir el sueño de Axel, que es el sueño de todos.

El joven nadador estuvo en la noche del viernes en el Salón Blanco del Hotel Tehuelche donde se hizo la presentación del Telebingo Deportivo Solidario. Fue reconocido, delante de todos, por el Gobernador de la provincia Ignacio Torres, quien ya sabe que tendrá el viaje a República Dominicana.

Ojalá le de una mano. Además del abrazo que le dio ese viernes por la noche.

“Quiero ver si puedo vender Telebingos y también poder conseguir mi propio fondo para poder sustentar los viajes” destacó Axel a este medio.

Claro que a modo de aperitivo participará el sábado 4 de abril del Desafío Los Alerces, competencia de aguas abiertas que está organizado por Mauro Rivera y Charly Moreno, entre otros.

“Voy a participar de este desafío en el Lago. Voy por los 10K y lo hago de manera individual, sentenció el nadador mundialista.

¿Te gusta más la natación en pileta tradicional o aguas abiertas?, fue la consulta. “Le estoy metiendo a los dos, pero estoy teniendo más logros en aguas abiertas que en la pileta.