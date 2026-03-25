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25 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

La UNPSJB Sede Esquel abrió las inscripciones para sus actividades deportivas 2026

La propuesta incluye disciplinas como natación, kendo, handball y fútbol, entre otras. Las actividades están destinadas a estudiantes, docentes y no docentes de la institución.
Por Redacción Red43

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La Sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), a través de la Secretaría de Bienestar Universitario, puso en marcha el ciclo deportivo 2026. Bajo el lema “Vení a hacer deportes”, la institución busca fomentar la integración y los hábitos saludables dentro de la comunidad académica.

 

La oferta para este año, coordinada por la profesora Johana Barrera, abarca una amplia variedad de disciplinas tanto en deportes de equipo: Handball, Vóley, Futsal, Fútbol 11, Básquet y Hockey. Como tambien actividades individuales y de combateNatación, Gimnasio y Kendo.

 

Desde la Secretaría de Bienestar destacaron que estas políticas forman parte del desarrollo integral de los estudiantes, generando espacios de recreación fuera del ámbito estrictamente académico.

 

Inscripciones: El registro ya se encuentra habilitado y se realiza de manera online. Los interesados pueden acceder al formulario de inscripción escaneando el código QR disponible en la cartelería oficial de la universidad. La convocatoria permanece abierta para todos los niveles, incluyendo al personal docente y no docente de la sede.

 

 

 

 


M.G

 

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