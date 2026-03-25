“Estamos muy ansiosos por el Torneo Nacional de Escalada”

La movida de la escalada es muy grande en la región. Hace un par de semanas tuvo lugar el Torneo Clasificatorio para determinar al equipo provincial que representará a Chubut en los Juegos de la Integración Patagónica.

En ese equipo estará presente Martina Suarez, integrante del Club Andino Esquel. Será la única cordillerana del plantel chubutense.

Cada vez más adeptos se animan a este deporte y en poco tiempo más, más precisamente desde el 1 al 3 de mayo se llevará a cabo en las renovadas instalaciones del Club Andino Esquel, el Torneo Nacional de Escalada, modalidad Bourder, categoría juvenil, torneo que depende de la FASA (Federación Argentina de Sky y Andinismo).

Quedan 40 días para el torneo y la ansiedad es mucha

“Estamos en la cuenta regresiva del Campeonato Argentino de Escalada Deportiva Juvenil que se va a hacer en nuestra ciudad. Así que, bueno, contentos y con un desafío grande que es llegar en tiempo y forma para ese campeonato”, remarcó Nahuel Niseggi.

Del Club Andino Esquel participarán ocho deportistas, quienes clasificaron en los regionales del año pasado.

Durante este fin de semana largo, se pintaron las instalaciones del lugar. “Tenemos que acondicionar todo para que quede bien. De hecho, somos anfitriones, vamos a pintar el piso, ya estamos pintando las instalaciones también y queremos brindarles a los visitantes un espacio ameno, estéticamente lindo también para que se vayan con un buen recuerdo de Esquel”.

Hay un momento increíble en cada una de las competencias, es que lo deportistas no pueden ver el mural hasta minutos antes de las pruebas. Apenas les dan dos minutos por cada una de las estaciones, para que las revisen, para que visualicen la subida y eso lo hace intrigante

Pasó en el clasificatorio de los Juegos de la Integración Patagónica y ocurrirá lo mismo en el Nacional. “Tenemos una primera instancia igual de clasificatoria, con más de 150 inscriptos, y sucederá lo mismo. Apenas podrán visualizarlo minutos antes de la competencia”.

En relación al Telebingo Deportivo Solidario, ¿en qué los puede a ustedes beneficiar el dinero que puedan obtener por la venta de los cartones? Fue la pregunta:

“No solo nos servirá para el Nacional. Es que nosotros tenemos un calendario deportivo, después de la segunda mitad de año, con bastantes viajes también y el telebingo nos ayuda a costear los viajes y todos sabemos cuál es la situación, todo cuesta”.