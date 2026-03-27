Murió después de tomar la mamadera: cómo fue el trágico final de una beba de 2 meses

Una beba de dos meses murió en la madrugada de este jueves en el barrio San Benito de Río Gallegos y la Justicia inició una investigación para esclarecer las circunstancias del deceso. El caso quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N° 2, que dispuso medidas para determinar qué ocurrió.

El episodio comenzó cerca de las 23:50 del miércoles en una vivienda del barrio San Benito, cuando se solicitó la presencia policial por una emergencia médica. Efectivos del Comando de Patrullas llegaron al lugar y se entrevistaron con el padre de la menor, un hombre de 33 años.

Desde la Policía de santa Cruz confirmaron lo sucedido y agregaron que todavía se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes.

Según publicó La Otra Gestión, el padre de la beba contó a la Policía que le dio leche a su hija en una mamadera y luego se dirigió a bañarse. Al regresar, advirtió que la beba presentaba signos de ahogamiento y cianosis.

Ante esa situación, los policías iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras solicitaron asistencia médica urgente. Minutos después, una ambulancia trasladó a la menor al hospital local.

Profesionales de la salud continuaron con las tareas de reanimación en el centro médico, pero no lograron revertir el cuadro. Finalmente, confirmaron la muerte de la beba.

El hecho generó conmoción en el barrio San Benito y activó un protocolo judicial que incluye pericias médicas y toma de declaraciones para reconstruir lo sucedido.

El Juzgado de Instrucción N° 2 ordenó la realización de una autopsia médico-legal para establecer la causa de muerte. Además, dispuso la extracción de muestras de sangre y orina al padre de la menor.

La Justicia también ordenó tomar declaración testimonial a la pediatra que intervino en la atención de la beba, con el objetivo de sumar elementos a la investigación.

En el marco de la causa, las autoridades confirmaron que la niña se encontraba bajo intervención de la Secretaría de Niñez. Además, el padre tenía vigente una medida cautelar de prohibición de acercamiento hacia la madre de la beba, dictada por el Juzgado de Familia N° 2.

Estos antecedentes forman parte de la línea investigativa que busca determinar si existieron factores previos que influyeron en el desenlace.